Guinée: Musique – Djelykaba Bintou conquiert le Zénith de Paris et porte haut les couleurs du pays

La chanteuse guinéenne Djelykaba Bintou a franchi une nouvelle étape de sa carrière en se produisant, samedi 7 novembre 2026, au Zénith de Paris – La Villette. Devant une salle affichant complet, l'artiste surnommée « La Patronne » a présenté son spectacle « Audace », confirmant ses ambitions internationales et la capacité de la musique guinéenne à séduire un public au-delà des frontières africaines.

Le 7 novembre 2026 restera une date marquante dans le parcours de Djelykaba Bintou Kouyaté. Sur la scène du Zénith de Paris, l'une des salles de spectacle emblématiques de la capitale française, la chanteuse guinéenne a donné un concert qui témoigne de son ascension artistique et de la mobilisation de son public.

Annoncé à guichets fermés avant l'événement, le spectacle « Audace » a réuni des spectateurs de différentes nationalités, venus célébrer un répertoire qui puise dans les traditions musicales guinéennes tout en s'ouvrant aux influences contemporaines.

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Pendant près de deux heures, l'artiste a enchaîné plusieurs titres populaires, dont « La Patronne », « N'kelenta », « Alhamdoulilah », « Jeune Dame » et « Unique ». Une programmation qui a permis de retracer les différentes étapes de son évolution musicale.

Du succès national à la reconnaissance internationale

Pour Djelykaba Bintou, ce concert parisien représente bien davantage qu'une nouvelle date dans son agenda artistique. Il marque une étape dans sa volonté de s'imposer durablement sur le marché musical international.

La capacité de l'artiste à remplir une salle comme le Zénith illustre également le rôle croissant des diasporas africaines dans la diffusion et la promotion des musiques du continent.

Longtemps portées principalement par leurs marchés nationaux et régionaux, les productions musicales africaines bénéficient aujourd'hui de nouveaux espaces de visibilité, notamment grâce aux plateformes numériques, aux réseaux sociaux et aux tournées internationales.

Dans cette dynamique, le parcours de Djelykaba Bintou témoigne des possibilités qui s'ouvrent aux artistes guinéens désireux de toucher de nouveaux publics.

Une identité musicale entre héritage mandingue et modernité

Originaire de Fria, dans la région de Boké, Djelykaba Bintou est issue d'une famille de griots, dépositaires d'une tradition musicale et orale profondément ancrée dans les sociétés ouest-africaines.

Cet héritage constitue l'un des fondements de son identité artistique. Depuis sa révélation auprès du grand public en 2017, la chanteuse a progressivement développé un univers mêlant sonorités mandingues, afrobeat et zouk.

Son surnom, « La Patronne », s'est imposé au fil des années comme une véritable signature artistique. Il fédère aujourd'hui une communauté de fans baptisée le « Patronat », dont la mobilisation accompagne son ascension.

Cette évolution s'est également traduite par la sortie, le 25 septembre 2026, de son album « Renaissance ». Ce projet rassemble plusieurs collaborations avec des figures de la musique ouest-africaine, notamment les Sénégalaises Viviane Chidid et Mia Guissé, ainsi que le Malien Sidiki Diabaté.

Ces collaborations illustrent les échanges artistiques qui contribuent à rapprocher les industries musicales de la sous-région et à élargir leur audience.

Le rayonnement de la musique guinéenne au-delà des frontières

Le succès du spectacle « Audace » s'inscrit dans une dynamique plus large de visibilité des artistes africains sur les grandes scènes internationales.

Pour la Guinée, dont le patrimoine musical a été façonné par plusieurs générations d'artistes, cette nouvelle étape contribue à mettre en lumière une scène contemporaine qui cherche à renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Au-delà de la performance scénique, le concert de Djelykaba Bintou rappelle également les enjeux économiques liés au développement des industries culturelles africaines, notamment en matière de production, de distribution et d'organisation de spectacles à l'étranger.

Avec « Audace », Djelykaba Bintou franchit ainsi un nouveau cap. De Fria au Zénith de Paris, son parcours illustre l'ambition d'une génération d'artistes africains qui entend faire rayonner ses créations bien au-delà du continent.