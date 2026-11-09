Congo-Brazzaville: Environnement - L'Académie militaire participe activement à la protection de la biodiversité

8 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Mille quatre cents pieds d'acacias et d'albizia ont été semés sur une vaste étendue à l'extérieur de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, située à la périphérie Nord de Brazzaville, en rapport avec la Journée nationale de l'arbre célébrée le 6 novembre de chaque année.

Pour le coup d'envoi de l'opération, deux essences forestières ont été proposées : l'acacias et l'albizia. « Les quatre cents albizia et les mille acacias sont des plants lumineux, fertilisants et qui libèrent plus d'azote ; cela rend riche le sol et renforce la couche d'ozone », a expliqué le commandant Massiélé, dans sa présentation technique de l'activité.

S'exprimant à l'issue de cette opération, dans le cadre de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, le commandant de l'Académie militaire Marien- Ngouabi, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo, a déclaré que planter un arbre, c'est lutter pour la préservation de la planète et l'on ne peut pas être en marge de cette initiative salutaire pour la planète et l'environnement. « En pareille circonstance, tout citoyen se devrait de planter un arbre et l'Académie militaire Marien-Ngouabi, en tant que structure, ne pouvait pas être en marge de cette initiative nationale.

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C'est tout le sens de mise en terre des plants qui s'effectue ce jour, mais également ce planting se fait pour obéir aux orientations de notre hiérarchie », a-t-il indiqué. Il a souligné que sur le site proposé, il y a des arbres qui ont été plantés en 2019 par le général Charles Richard Mondjo, à l'époque ministre de la Défense.

Sept ans après, ces arbres ont donné naissance à une forêt quelque peu clairsemée qui est à densifier sur la base des instructions de la hiérarchie, notamment l'actuel ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, qui avait formulé le voeu de partciper pas à cette opération mais a été empêché par son agenda.

La Journée nationale de l'arbre, rappelons-le, est une initiative du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lorsqu'il planta, le 6 mars 1984, le premier arbre millénaire du massif du Congo. Depuis lors, le 6 novembre de chaque année, tout citoyen congolais a le devoir civique de planter un arbre, conformément aux dispositions de la loi portant institution de cette journée.

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