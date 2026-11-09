Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les étudiants sensibilisés aux bourses offertes par le CEO

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO) a éclairé la lanterne des étudiants des universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi, les 3 et 4 novembre à Brazzaville, sur le lancement de la troisième édition de son programme national de bourses de recherche.

La troisième édition du programme national de bourses de recherche du CEO est destinée aux étudiants congolais inscrits en master 2 ou en doctorat, dans les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux candidats de niveau post-master rattaché à une institution de recherche.

« Les bourses comprennent une allocation mensuelle, un hébergement au CEO ainsi qu'un accès aux infrastructures de recherche, aux laboratoires et à un encadrement scientifique, conformément aux conditions du programme », a expliqué Gloire Justesse Adolphe-Mbou, lors des échanges avec les étudiants venus nombreux s'informer sur les critères, les conditions et les avantages afin de postuler.

Plusieurs étudiants ont salué l'initiative et se sont dit satisfaits de disposer des informations leur permettant de saisir les oppotunités offertes par le CEO, à travers son programme national de bourses de recherche qui est à sa troisième édition cette année.

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Les projets proposés devront être en adéquation avec les thématiques de recherche du Centre et contribuer au développement de solutions scientifiques et technologiques adaptées aux besoins du pays. La clôture des dépôts de candidatures aura lieu le 30 novembre tandis que le démarrage prévisionnel des bourses se fera à partir de janvier 2027.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne. Les candidats sont invités à consulter les informations relatives au programme et à soumettre leur dossier à travers le site officiel du centre : www.ceo.cg