Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les étudiants sensibilisés aux bourses offertes par le CEO

8 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO) a éclairé la lanterne des étudiants des universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi, les 3 et 4 novembre à Brazzaville, sur le lancement de la troisième édition de son programme national de bourses de recherche.

La troisième édition du programme national de bourses de recherche du CEO est destinée aux étudiants congolais inscrits en master 2 ou en doctorat, dans les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux candidats de niveau post-master rattaché à une institution de recherche.

« Les bourses comprennent une allocation mensuelle, un hébergement au CEO ainsi qu'un accès aux infrastructures de recherche, aux laboratoires et à un encadrement scientifique, conformément aux conditions du programme », a expliqué Gloire Justesse Adolphe-Mbou, lors des échanges avec les étudiants venus nombreux s'informer sur les critères, les conditions et les avantages afin de postuler.

Plusieurs étudiants ont salué l'initiative et se sont dit satisfaits de disposer des informations leur permettant de saisir les oppotunités offertes par le CEO, à travers son programme national de bourses de recherche qui est à sa troisième édition cette année.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les projets proposés devront être en adéquation avec les thématiques de recherche du Centre et contribuer au développement de solutions scientifiques et technologiques adaptées aux besoins du pays. La clôture des dépôts de candidatures aura lieu le 30 novembre tandis que le démarrage prévisionnel des bourses se fera à partir de janvier 2027.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne. Les candidats sont invités à consulter les informations relatives au programme et à soumettre leur dossier à travers le site officiel du centre : www.ceo.cg

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.