Algérie: Coopération - Le pays octroie chaque année plus de 8.000 bourses d'études aux jeunes africains

L'Algérie octroie chaque année plus de 8 000 bourses d'études au profit des étudiants et des jeunes du continent africain, a annoncé son ambassadeur au Sénégal, Ridha Nebais, réaffirmant l'engagement de son pays en faveur de la prospérité et de la solidarité africaines.

S'exprimant samedi lors de la cérémonie de graduation de l'Institut polytechnique panafricain (IPP), le diplomate a mis en exergue cet effort académique majeur, reflet de l'ancrage profondément africain de l'Algérie et de sa politique de coopération sud-sud. Dans cette dynamique, M. Nebais a magnifié le partenariat bilatéral avec le Sénégal, assurant que son pays "demeure toujours aux côtés" de ses frères sénégalais.

Le diplomate a profité de l'occasion pour féliciter chaleureusement la délégation d'étudiants sénégalais ayant récemment effectué un voyage d'études et de prospection en Algérie. "Je tiens à les féliciter pour leur comportement exemplaire. Ils ont été de véritables ambassadeurs du Sénégal, dotés d'un savoir, d'une grande curiosité intellectuelle et d'un savoir-faire académique et universitaire d'élite", a souligné le diplomate.

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Face au succès de cette immersion, Ridha Nebais a annoncé que l'Algérie était disposée à renouveler l'expérience de ce voyage d'études pour l'année 2027, en promettant "davantage de facilités" pour les futurs apprenants de l'IPP. Saluant la vision des autorités sénégalaises, l'ambassadeur a conclu en rappelant que le savoir, l'éducation et la recherche scientifique constituent les véritables moteurs du développement.

Il a ainsi exhorté les nouveaux diplômés à devenir les "bâtisseurs" de leur continent, rappelant que l'excellence doit dépasser les salles de classe pour façonner l'avenir de la jeunesse africaine.