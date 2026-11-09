Mali: Au pays, la monétisation numérique, une opportunité pour assurer la viabilité des entreprises de presse

La monétisation des contenus numériques et le développement de compétences complémentaires au journalisme constituent des leviers importants pour assurer la viabilité économique des entreprises de presse au Mali, a soutenu samedi le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), Modibo Fofana.

"La presse n'est pas forcément synonyme de précarité. Tout dépend de votre vision, de votre ambition et de votre capacité à mettre en place une équipe compétente", a-t-il déclaré, en intervenant sur le panel consacré à la monétisation des médias et aux nouveaux modèles économiques. Selon lui, les mutations du paysage médiatique, marquées par l'essor d'internet, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, offrent de nouvelles perspectives d'entrepreneuriat aux jeunes journalistes et aux acteurs de la presse.

Il a notamment évoqué les possibilités de monétisation des sites d'information à travers les moteurs de recherche, ainsi que celles offertes par les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Le président de l'APPEL a toutefois déploré le fait que le Mali ne soit pas encore éligible à certains programmes officiels de monétisation des plateformes numériques.

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Il estime néanmoins que cette situation ne doit pas constituer un frein à l'entrepreneuriat médiatique, soulignant qu'une bonne maîtrise des outils numériques et des mécanismes de monétisation permet aux entreprises de presse de développer d'autres sources de revenus.

Modibo Fofana a également insisté sur la nécessité pour les médias de s'adapter à la transformation numérique, en développant simultanément leurs supports traditionnels et leurs plateformes en ligne. Il a, dans cette perspective, plaidé pour la constitution d'équipes pluridisciplinaires associant aux journalistes des informaticiens, des spécialistes du marketing digital, des experts en analyse d'audience et des professionnels de la statistique.

"Le journaliste ne constitue pas à lui seul l'ensemble du personnel d'une entreprise de presse", a-t-il fait observer, estimant que la complémentarité des compétences est indispensable pour bâtir des médias économiquement viables. S'adressant particulièrement aux jeunes qui intègrent la profession, le président de l'APPEL les a invités à considérer le numérique comme un espace d'opportunités et à développer une véritable culture entrepreneuriale.

Il a ainsi soutenu que la maîtrise des mécanismes de monétisation, associée à une vision stratégique et à une organisation professionnelle, peut permettre de transformer un organe de presse en une véritable entreprise capable de générer des revenus et de garantir sa pérennité