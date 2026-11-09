Sénégal: Louga - La gouverneure appelle au renforcement des mesures de prévention face aux syndromes digestifs aigus

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a invité les autorités administratives et les services compétents à renforcer les mesures de prévention et de surveillance sanitaire, à la suite de l'apparition d'un épisode groupé de syndromes digestifs aigus évoquant une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) dans la commune de Kébémer.

Dans une circulaire adressée aux autorités administratives, la gouverneure indique que le district sanitaire de Kébémer enregistre, depuis le lundi 2 novembre, plusieurs cas de syndrome digestif aigu dont l'origine n'est pas encore déterminée. Les patients présentent plusieurs symptômes notamment des vomissements, des douleurs abdominales, des céphalées, des nausées, des diarrhées et de la fièvre, précise le document. Selon la circulaire, les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de cet épisode de maladie diarrhéique.

Face à cette situation sanitaire jugée préoccupante, Mme Mbodj demande aux autorités administratives de prendre, sans délai et en collaboration avec les services compétents, toutes les dispositions nécessaires pour prévenir tout risque de propagation dans leurs circonscriptions respectives. Elle préconise notamment une vigilance accrue dans le contrôle des conditions de conservation et de commercialisation des denrées alimentaires, la surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ainsi que le respect des règles d'hygiène dans les lieux de restauration et de vente de produits alimentaires.

La gouverneure invite également les services concernés, notamment la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police, la douane, le service d'hygiène, les services de santé, du commerce et de l'hydraulique, ainsi que la SEN'EAU et les inspections de l'éducation et de la formation, à conjuguer leurs efforts dans la prévention. Elle a, par ailleurs, demandé le renforcement de la vigilance et du suivi de la situation sanitaire, en étroite collaboration avec les districts sanitaires, et la notification de tout cas suspect signalé dans les circonscriptions administratives. La gouverneure dit attacher du prix à l'exécution de ces instructions.

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Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié samedi à 10 h 30 un bilan de 604 cas de syndrome digestif aigu dans le district sanitaire de Kébémer, dont trois patients hospitalisés. Ce nouveau bilan fait état de 56 nouveaux cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) par rapport à la dernière situation communiquée le vendredi 6 novembre. Les personnes touchées ont été recensées dans neuf sites du district sanitaire. Selon le ministère, l'état de santé des patients est stable. Seuls trois d'entre eux sont actuellement hospitalisés, tandis que les autres bénéficient d'une prise en charge ambulatoire ou sont déjà guéris. Aucun cas grave ni décès n'a été enregistré à ce jour, précise la tutelle.

Le ministère assure en outre que les investigations se poursuivent sous la conduite des équipes conjointes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention, en collaboration avec les équipes du district sanitaire de Kébémer et les agents du Service national d'hygiène.

Dans ce cadre, des prélèvements ont été effectués sur les malades ainsi que sur différentes sources d'eau et d'aliments. Les échantillons ont été transmis aux laboratoires compétents, notamment l'Institut Pasteur de Dakar, le Laboratoire national d'analyses et de contrôle (LANAC) et le Service national d'hygiène.

Parallèlement, les inspections sanitaires des lieux de préparation des aliments et de restauration collective se prolongent afin d'identifier une éventuelle source de contamination.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique précise toutefois que les premières analyses d'eau réalisées par les laboratoires de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), de SEN'EAU et du Service national d'hygiène n'ont révélé aucun facteur contaminant significatif. Les résultats des analyses effectuées sur les malades et les autres prélèvements sont toujours attendus. "Aucune cause précise de cet épisode sanitaire n'a encore été confirmée à ce stade".

Le ministère assure poursuivre le suivi des patients et les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et hydrique, en collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales. Il invite ainsi les populations à renforcer leur vigilance, à respecter les recommandations sanitaires et à se rendre rapidement dans la structure de santé la plus proche en cas de diarrhée, de vomissements, de douleurs abdominales ou de fièvre.