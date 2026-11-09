Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Entrée en lice des sénégalais en athlétisme et en cyclisme sur route

Dakar — Les athlètes sénégalais seront particulièrement attendus dimanche aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à l'occasion du démarrage des épreuves d'athlétisme et de cyclisme sur route.

Vingt épreuves à médailles sont au programme, dont dix en athlétisme. Sokhna Fatoumata Toure disputera la finale du triple saut féminin à 14h10 au stade Iba-Mar-Diop. Les courses en ligne féminine et masculine de cyclisme sur route sont prévues respectivement à 9h et 11h. Le taekwondo fera également son entrée avec deux finales pour l'or, en moins de 44 kg féminin et en moins de 48 kg masculin, programmées à 17h et 17h15.

Les athlètes sénégalais Ibrahima Beye et Aïda Touré (-63kg) et Marie Sarr (-55kg) débuteront leur compétition, mardi. Le quatrième combattant sénégalais, Ameth Diop, est attendu, mercredi. En tir à l'arc, le premier titre de la discipline sera attribué à l'issue de la finale individuelle masculine prévue à 15h44. L'escrime entamera aussi sa compétition avec la finale du fleuret individuel féminin à 15h30. En lutte de plage, les compétitions s'achèveront à Saly avec quatre finales pour les médailles d'or, dont la dernière, en 65 kg féminin, est prévue à 17h35.

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Le Sénégal, déjà double champion olympique, espère poursuivre sa moisson dimanche avec quatre autres lutteurs en lice. Ndeye Khady Anna Diatta (45 kg) et Mery Manga (65 kg), chez les filles, et Ablaye Diouf (90 kg) et Ibrahima Sarr (70 kg), chez les garçons. Maguette Diop est vainqueur dans la catégorie des 80 kg chez les hommes, et Élisabeth Diatta est sacrée dans la catégorie des moins de 55 kg chez les dames. Le Sénégal sera aussi représenté en boxe par Soda Faye, opposée à la Slovaque Karolína Kollárová à 13h en 60 kg féminin, et Cheikh Ibrahima Fall Faye, qui affrontera l'Indien Ambekar Meetei Lairenlakpam à 13h45 en 50 kg masculin.

En basketball 3x3 masculin, les Sénégalais, premiers de leur poule, chez les filles et les garçons disputeront les quarts de finale, respectivement contre le Chili (11h45) et la Mongolie 12h45. Le futsal féminin passera également au stade des demi-finales. La journée verra les débuts de la voile, avec le Sénégalais Ousmane Thioune dans la série d'ouverture. La gymnastique artistique féminine entamera ses qualifications à partir de 10h, avec la Sénégalaise, Marième Dial.