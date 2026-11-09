Congo-Kinshasa: Un mort, un disparu et près de 500 ménages sinistrés après de violentes pluies à Gemena

La pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui a frappé la ville de Gemena dans la nuit de vendredi à samedi a causé d'importants dégâts humains et matériels. Les activités économiques et la circulation restent fortement perturbées dans plusieurs quartiers de la capitale provinciale du Sud-Ubangi.

Selon les premiers bilans recueillis sur place, la catastrophe a fait un mort et un disparu, tandis que près de 500 ménages ont été affectés. Plusieurs habitations ont été détruites ou endommagées par les inondations et les érosions provoquées par les intempéries.

Au quartier Sukia, un adolescent de 15 ans a trouvé la mort après avoir été emporté par le courant. À Salongo 2, les recherches se poursuivent pour retrouver un jeune homme porté disparu depuis le passage de la pluie. Plusieurs blessés ont également été enregistrés.

Plusieurs quartiers touchés

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Les quartiers Sukia, Salongo 1 et 2, Labo, Ferme, Nouvelle-Cité, Gemena 2 et Gemena 3 figurent parmi les zones les plus affectées.

Au marché central de Gemena, sept boutiques de vente de chaussures situées dans l'espace Texas ont été détruites par les eaux.

La montée des eaux de la rivière Mombonga complique par ailleurs les déplacements des habitants. Dans certaines zones, des pirogues constituent désormais le principal moyen de traversée.

Face à la récurrence des inondations, les populations sinistrées demandent aux autorités de renforcer les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et d'engager des travaux susceptibles de réduire les risques liés aux fortes précipitations.