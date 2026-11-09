Congo-Kinshasa: La CNDH dénonce les mauvaises conditions de détention à la Police criminelle de Lubumbashi

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) du Haut-Katanga a dénoncé, samedi 7 novembre, les mauvaises conditions de détention de plus de 500 personnes retenues dans les locaux de la Police criminelle à Lubumbashi. Ces personnes ont été interpellées dimanche dernier lors d'une opération conjointe menée par la Police nationale congolaise (PNC) et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sur un site minier situé dans le territoire de Kambove.

Selon la police, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'être impliquées dans des actes d'insécurité et dans le vol de produits miniers.

Après une visite sur le lieu de détention, le coordonnateur provincial de la CNDH/Haut-Katanga, Joseph Kongolo, affirme avoir constaté une situation de surpopulation particulièrement préoccupante.

Selon lui, les détenus vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes.

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« Plus de 500 personnes sont détenues dans un hangar conçu pour accueillir une cinquantaine de personnes. Les installations sanitaires sont défectueuses et les toilettes sont bouchées. Nous avons constaté des conditions de détention contraires à la dignité humaine », a déclaré Joseph Kongolo.

Face à cette situation, la CNDH appelle le gouverneur du Haut-Katanga à s'impliquer afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues.

Appel à une amélioration des conditions de détention

Pour Joseph Kongolo, la responsabilité de garantir des conditions de détention conformes aux droits fondamentaux incombe à l'État.

« C'est l'État qui arrête et qui détient. Il lui revient donc de garantir des conditions de détention dignes aux personnes privées de liberté, qu'elles soient dans des cachots, des parquets ou des établissements pénitentiaires, en attendant que leur situation soit examinée par la justice », a-t-il ajouté.

La CNDH plaide ainsi pour des mesures urgentes visant à réduire la promiscuité observée sur le site et à améliorer les conditions sanitaires des personnes détenues.