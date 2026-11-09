Afrique: Pourquoi l'innovation africaine doit orienter la COP31

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L’accent mis par la COP31 sur la mise en œuvre ne profitera pas à l’Afrique si les financements climatiques et les technologies continuent d’être conçus à l’extérieur du continent. Les ressources internationales doivent renforcer les savoirs élaborés localement, les institutions et les capacités de production.

Partout en Afrique, les agriculteurs modifient leurs calendriers de semis, sélectionnent des semences plus résistantes, restaurent des terres dégradées et associent les savoirs hérités des générations précédentes aux avancées scientifiques. Les communautés cartographient les risques d’inondation, protègent les zones humides et mettent en place des systèmes énergétiques locaux. Les entrepreneurs élaborent des réponses au manque de fiabilité de l’approvisionnement électrique, à l’insécurité alimentaire et à la dégradation de l’environnement.

Pourtant, dans les discussions mondiales sur le climat, l’Afrique est trop souvent présentée avant tout sous l’angle de sa vulnérabilité : un continent qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, confronté à des obstacles au développement et subissant les effets d’un dérèglement qu’il a peu contribué à provoquer.

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Cette description est exacte, mais incomplète. Elle risque de faire des Africains les destinataires des politiques climatiques, au lieu de les reconnaître comme leurs auteurs.

Les inégalités dans le financement de la recherche renforcent ce déséquilibre. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat souligne que, entre 1990 et 2020, 78 % des financements consacrés à la recherche climatique portant sur l’Afrique ont été attribués à des institutions européennes et américaines, contre seulement 14,5 % à des institutions africaines.

À l’approche de la COP31, cela doit changer. La conférence, qui se tiendra à Antalya, en Türkiye, du 9 au 20 novembre 2026, mettra l’accent sur la traduction des engagements de l’Accord de Paris en résultats concrets. Si l’action climatique porte désormais sur la mise en œuvre, la question est simple : quelles solutions seront mises en œuvre, qui contrôlera les ressources et quels savoirs serviront à définir la réussite ?

La réponse ne peut être entièrement importée

Il ne s’agit pas de rejeter la coopération internationale. L’Afrique a besoin de financements climatiques, de partenariats technologiques, de collaboration scientifique et d’institutions mondiales plus équitables. Elle a besoin de financements de l’adaptation qui parviennent aux communautés confrontées aux sécheresses, aux inondations, à la chaleur, à l’insécurité alimentaire et aux risques pour la santé publique.

Le déficit est immense. Le Programme des Nations unies pour l’environnement estime que les pays en développement auront besoin de 365 milliards de dollars américains par an pour l’adaptation d’ici à 2035. Les financements publics internationaux destinés à l’adaptation s’élevaient à 26 milliards de dollars américains en 2023.

Ce déficit, ce sont des routes exposées aux inondations, des agriculteurs privés d’accès à des semences résistantes, des villes sans systèmes d’approvisionnement en eau fiables et des ménages contraints d’absorber seuls les chocs climatiques.

Mais davantage d’argent ne suffira pas, à lui seul, à garantir une adaptation efficace. Un financement peut échouer lorsqu’il est conçu loin des communautés censées le mettre en œuvre, alourdi par des procédures qui en rendent l’accès difficile ou lié à des technologies inadaptées. Un forage, un système solaire ou un projet de restauration peut être techniquement impressionnant et néanmoins échouer si la communauté ne peut pas en assurer l’entretien, en supporter le coût ou le gérer.

Le premier principe d’une réponse plus efficace devrait donc être l’appropriation locale.

Prenons l’agriculture. L’agriculture intelligente face au climat est souvent présentée comme un ensemble de technologies mises à la disposition des agriculteurs. Dans la pratique, ceux-ci expérimentent déjà les cultures associées, la collecte des eaux, l’agroforesterie, la diversification des cultures et des stratégies de semis adaptées à leurs conditions. Ils ne se contentent pas d’adopter des innovations : ils en produisent.

Leurs décisions tiennent compte des sols, des précipitations, de la main-d’œuvre, du bétail, des marchés, de la culture et des risques pour le ménage, d’une manière que les programmes standardisés négligent souvent.

Il en va de même pour les systèmes semenciers. Des recherches menées en Afrique de l’Ouest ont montré que les agriculteurs se procurent une grande partie de leurs semences par des systèmes qu’ils gèrent eux-mêmes, plutôt que par les circuits commerciaux formels. Cela ne rend pas la recherche institutionnelle et les semences certifiées moins importantes. Cela signifie qu’une politique semencière favorisant la résilience doit aussi reconnaître la sélection paysanne, les échanges locaux, les banques de semences communautaires et la sélection variétale participative.

Une semence n’est pas résistante simplement parce qu’elle donne de bons résultats lors d’un essai. Elle l’est lorsque les agriculteurs peuvent y accéder, lui faire confiance, la reproduire lorsque cela est approprié et l’utiliser dans les conditions climatiques et économiques réelles.

Une innovation qui dure

L’avenir climatique de l’Afrique dépendra aussi de l’énergie décentralisée. Là où l’extension du réseau est lente ou son fonctionnement peu fiable, les mini-réseaux solaires, les appareils économes en énergie et les entreprises locales de réparation peuvent apporter bien plus que de l’électricité.

Dans le district de Ludewa, en Tanzanie, un mini-réseau appartenant à la communauté et desservant les villages autour de Mawengi a permis aux entreprises de prolonger leurs horaires, aidé les centres de santé à conserver leurs fournitures médicales au froid et rendu possible la transformation locale des graines de tournesol en huile.

De même, des recherches menées au Kenya et en Zambie montrent que l’intégration de l’irrigation, de la réfrigération et de la transformation des récoltes dans la planification des mini-réseaux peut améliorer la productivité et la résilience face aux variations des précipitations.

La question n’est pas simplement de savoir si une technologie est nouvelle. Il faut déterminer si le système est abordable, réparable, géré localement et capable de créer une valeur durable.

C’est ici que notre manière de parler d’innovation doit gagner en honnêteté. L’innovation ne se limite pas à une percée en laboratoire, à une application mobile ou à un dispositif breveté. Elle peut prendre la forme de la réponse d’un agriculteur à l’incertitude des pluies, d’une coopérative de femmes gérant un point d’eau, d’un groupe de jeunes transformant des déchets en produits utiles ou d’une communauté restaurant une zone humide qui protège les habitations des inondations.

Ces solutions peuvent être peu coûteuses et peu spectaculaires, mais elles peuvent perdurer au-delà d’un projet pilote.

La restauration menée par les communautés mérite une attention particulière, car elle relie les moyens de subsistance, la sécurité hydrique, les systèmes alimentaires et la santé publique. Une zone humide peut réduire les inondations et contribuer à la recharge des nappes souterraines. Des sols sains protègent la production alimentaire et réduisent l’érosion. La réutilisation des déchets peut créer des emplois et alléger la pression sur les services municipaux.

Au Zimbabwe, le projet U-RISE, soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial et mis en œuvre avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, vise à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes par la gestion des zones humides, des forêts, des déchets et des systèmes agroalimentaires urbains et périurbains. L’enseignement est clair : l’adaptation et l’atténuation ne devraient pas être dissociées du développement économique local.

Le leadership local exige des investissements

Placer les solutions locales au centre ne signifie ni idéaliser les communautés ni transférer la responsabilité à ceux qui ont le moins contribué au changement climatique.

On ne peut pas attendre des communautés qu’elles entretiennent indéfiniment les infrastructures sans investissement public. Les agriculteurs ne peuvent pas assumer le coût de l’adaptation par un travail non rémunéré. L’innovation locale ne doit pas devenir un prétexte au désengagement des gouvernements, des organismes de développement ou des entreprises.

Le leadership local n’a pas vocation à se substituer aux obligations des États et des institutions internationales ; il doit rendre leur mise en œuvre plus efficace, plus responsable et mieux ancrée dans la réalité.

Les financements de l’adaptation devraient parvenir directement aux organisations locales ou passer par des intermédiaires qui comprennent les exigences de redevabilité envers les communautés et n’imposent pas d’obstacles inutiles. Ils devraient couvrir toute la durée d’une intervention : conception, mise en œuvre, entretien, apprentissage et ajustements.

Ils devraient aussi valoriser un travail difficile à quantifier, mais essentiel à la résilience, notamment l’instauration de la confiance, l’organisation communautaire, le partage des savoirs et la confiance nécessaire pour participer aux décisions techniques.

La COP31 devrait écouter autrement. L’Afrique ne devrait pas s’y présenter uniquement avec des demandes de compensation, de financement et de soutien, aussi importantes soient-elles. Elle devrait aussi y porter une proposition claire : ses communautés, ses chercheurs, ses agriculteurs et ses innovateurs expérimentent déjà l’avenir que les politiques climatiques mondiales affirment vouloir construire.

Cette proposition devrait orienter les résultats de la conférence de quatre manières.

Premièrement, les financements de l’adaptation devraient être dirigés plus directement vers les initiatives menées localement, et leur accès devrait être facilité pour les organisations communautaires. Deuxièmement, les programmes devraient évaluer les capacités locales, l’entretien, l’équité et la résilience à long terme, plutôt que de comptabiliser uniquement les ateliers organisés ou les technologies distribuées.

Troisièmement, les partenariats internationaux devraient investir dans la recherche africaine, la production manufacturière, les systèmes de données et les réseaux de savoirs. Quatrièmement, les politiques climatiques devraient permettre aux savoirs des agriculteurs, aux savoirs autochtones et locaux, au leadership des jeunes et aux données issues des communautés d’influencer les décisions.

Le monde ne manque pas de plans pour le climat. Ce qui lui manque, c’est une mise en œuvre suffisante, crédible, financée et adaptée aux réalités locales.

Les innovations locales de l’Afrique ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, et toutes les pratiques communautaires ne devraient pas être déployées à plus grande échelle sans avoir été testées. La réponse consiste à associer les savoirs locaux à une science appropriée, à des financements inscrits dans la durée, à la redevabilité envers le public et à l’apprentissage entre pairs.

L’avenir climatique de l’Afrique ne sera pas importé, car il se construit déjà. À l’approche de la COP31, la tâche consiste à faire en sorte que ceux qui le bâtissent soient reconnus comme des partenaires, des producteurs de savoirs et des décideurs.

Si la COP31 porte véritablement sur la mise en œuvre, elle doit apporter à l’Afrique davantage que des promesses. Elle doit contribuer à faire passer les solutions africaines de la périphérie au cœur des politiques climatiques.

Shorai Murwira est une journaliste environnementale et photojournaliste zimbabwéenne primée, fondatrice et rédactrice en chef de The Southern Environment.