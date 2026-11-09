Afrique: COP31 - Le continent réclame des financements à la hauteur de l'urgence climatique

Shorai Murwira, journaliste environnementale et photojournaliste zimbabwéenne primée, fondatrice et rédactrice en chef de The Southern Environment, posant pour une photo.

Alors que la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) s'ouvre ce 9 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, l'Afrique entend faire de la justice climatique et du financement de son développement des priorités des négociations. Faiblement responsable des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais particulièrement exposé aux conséquences du réchauffement, le continent réclame des engagements financiers concrets, un meilleur accès aux ressources et une transition énergétique compatible avec ses ambitions économiques.

La COP31 s'ouvre sur fond d'urgence climatique et de pressions croissantes sur les économies les plus vulnérables. Jusqu'au 20 novembre, les délégations internationales doivent examiner les moyens d'accélérer la réduction des émissions, de renforcer l'adaptation aux dérèglements climatiques et de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des engagements internationaux.

Pour les pays africains, cette nouvelle conférence constitue un rendez-vous déterminant. Dix ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris, les négociations climatiques restent marquées par un profond décalage entre les ambitions affichées et les moyens effectivement mobilisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Afrique illustre particulièrement ce déséquilibre. Selon un rapport publié en septembre 2026 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Groupe de la Banque mondiale et le Global Green Growth Institute, le continent ne représente que 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Pourtant, ses populations subissent déjà les conséquences de phénomènes climatiques de plus en plus préoccupants.

Des sécheresses récurrentes dans la Corne de l'Afrique aux inondations qui frappent plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, en passant par l'érosion côtière et la dégradation des terres agricoles, le changement climatique fragilise les économies, menace la sécurité alimentaire et accentue la vulnérabilité de millions de personnes.

Le financement climatique au cœur des revendications africaines

À Antalya, la question du financement devrait cristalliser une grande partie des attentes africaines. Pour les gouvernements du continent, l'enjeu ne consiste plus seulement à obtenir de nouvelles promesses, mais à garantir que les ressources annoncées soient effectivement mobilisées et accessibles.

En février 2026, le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), réuni en marge du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, avait alerté sur la faible part des financements climatiques mondiaux bénéficiant à l'Afrique subsaharienne, estimée à moins de 3 %.

Cette situation soulève une question essentielle : comment permettre aux pays africains de renforcer leur résilience climatique lorsque les mécanismes internationaux de financement restent difficiles d'accès et que les besoins d'investissement continuent de croître ?

Les discussions de la COP31 devraient notamment porter sur la mise en œuvre du nouvel objectif collectif de financement climatique, qui prévoit la mobilisation d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035 en faveur des pays en développement.

Pour les pays africains, la nature de ces financements sera aussi importante que leur montant. Le recours excessif aux prêts risque d'alourdir davantage l'endettement de plusieurs économies déjà confrontées à des contraintes budgétaires importantes.

Les délégations africaines défendent ainsi la nécessité de privilégier des financements concessionnels, des subventions et des mécanismes mieux adaptés aux besoins des pays vulnérables, notamment pour l'adaptation et la réparation des pertes et préjudices liés aux catastrophes climatiques.

Concilier transition énergétique et impératifs de développement

Au-delà du financement, la COP31 remet également au centre des discussions une question stratégique pour l'Afrique : comment contribuer à la transition énergétique mondiale sans compromettre les besoins de développement du continent ?

Alors que des millions d'Africains restent privés d'un accès fiable à l'électricité, les gouvernements doivent simultanément répondre à une demande énergétique croissante, soutenir leur industrialisation et respecter leurs engagements climatiques.

Le continent dispose pourtant d'atouts considérables. Son potentiel solaire, éolien et hydroélectrique, ainsi que ses ressources minérales stratégiques, peuvent jouer un rôle majeur dans la transformation des systèmes énergétiques et des chaînes de valeur mondiales.

Mais pour que cette transition bénéficie réellement aux économies africaines, elle doit s'accompagner d'investissements dans les infrastructures, de transferts de technologies, du développement des compétences et d'une transformation locale accrue des matières premières.

L'enjeu est aussi de permettre à l'Afrique de créer des emplois, de renforcer sa souveraineté énergétique et de tirer davantage de valeur de ses ressources naturelles, plutôt que de demeurer principalement exportatrice de matières premières.

De la vulnérabilité climatique à une influence accrue dans les négociations

L'Afrique cherche également à renforcer son poids dans la gouvernance climatique internationale. Longtemps abordé principalement sous l'angle de sa vulnérabilité, le continent entend désormais se positionner comme un acteur capable de proposer des solutions et d'influencer les orientations mondiales.

En septembre 2026, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et plusieurs institutions continentales avaient appelé à une participation africaine plus stratégique aux négociations, afin de mieux défendre les intérêts économiques et les priorités de développement des États.

Cette ambition suppose une coordination renforcée des positions africaines, mais également une meilleure articulation entre les politiques climatiques, les stratégies industrielles et les objectifs de développement.

La transition écologique représente en effet un défi, mais aussi une opportunité pour le continent de repenser ses modèles économiques, de diversifier ses activités productives et d'accélérer son développement.

Une COP attendue sur des résultats concrets

À Antalya, les déclarations politiques ne suffiront pas à répondre aux attentes des pays africains. La crédibilité des engagements internationaux dépendra avant tout de leur traduction en mécanismes opérationnels, capables de mobiliser rapidement des ressources et de soutenir les communautés les plus exposées.

Pour le continent, les priorités sont clairement identifiées : améliorer l'accès au financement climatique, renforcer les capacités d'adaptation, soutenir une transition énergétique équitable et faire reconnaître les besoins spécifiques des économies africaines.

La COP31 apparaît ainsi comme un nouveau test de la solidarité internationale face à une crise dont les conséquences sont profondément inégales.

Pour l'Afrique, l'enjeu dépasse la seule protection de l'environnement. Il s'agit de défendre un modèle de développement dans lequel la lutte contre le changement climatique ne constitue pas un frein à la croissance, mais un levier de transformation économique et de progrès social.