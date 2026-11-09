Congo-Brazzaville: ART martial - Legacy martial ARTs renouvelle ses instances dirigeantes

L'association Legacy Martial Arts (LMA) a renouvelé une partie de ses instances dirigeantes, à l'occasion de ses assemblées générales ordinaire et élective, tenues le 8 novembre à Brazzaville. Amour Jovilivet Ondzie-Ick conserve la présidence de cette organisation qui entend renforcer son accompagnement des clubs et des structures sportives au Congo.

L'association LMA dispose désormais d'une nouvelle équipe dirigeante. À l'issue des travaux de ses assemblées générales ordinaire et élective, la confiance a été renouvelée à plusieurs responsables sortants et de nouveaux ont aussi été intégrés, à l'issue d'un scrutin organisé à main levée. Parmi les responsables reconduits figurent le président sortant, Amour Jovilivet Ondzie-Ick, ainsi que le secrétaire général, Um Phally.

La première vice-présidence revient désormais à Nathan Miete, tandis que Me Fulgence Siele occupera les fonctions de deuxième vice-président. De son côté, Me Cyr Epéna fait son entrée au sein de l'équipe dirigeante en qualité de trésorier général. Me Yann Samba, pour sa part, a été élu premier membre. Certains postes restent toutefois à pourvoir afin de compléter la composition du bureau exécutif.

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Une association tournée vers l'accompagnement des structures sportives

Officiellement lancée en mars dernier, Legacy Martial Arts poursuit son implantation et son développement sur l'ensemble du territoire national. L'association ambitionne de se positionner comme un partenaire d'accompagnement, de soutien et de promotion des clubs ainsi que des différentes structures sportives.

À travers son réseau d'adhérents et ses collaborations avec les fédérations sportives, LMA entend contribuer à la dynamisation du mouvement sportif, notamment dans le domaine des arts martiaux. Son action s'inscrit dans une logique de rapprochement des acteurs sportifs, de valorisation des athlètes et de soutien aux initiatives portées par les clubs.

Depuis son lancement, l'organisation a ainsi pris part à plusieurs activités au bénéfice des pratiquants et des athlètes, avec l'ambition de poursuivre cette dynamique et d'élargir progressivement son champ d'intervention.