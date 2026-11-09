Congo-Kinshasa: Deux mois de formation pour rendre professionnels les acteurs de la pisciculture au Maniema

La faible production de poissons dans la province du Maniema préoccupe les acteurs du secteur aquacole. Pour y remédier, l'Union des associations des aquaculteurs du Maniema a lancé, samedi 7 novembre à Kindu, une formation de deux mois destinée aux pisciculteurs.

Cette initiative vise à renforcer leurs compétences techniques, administratives et financières afin d'améliorer la production locale.

Selon Ali Lutimba Omari, président du conseil d'administration de cette organisation, cette formation répond aux insuffisances constatées dans les pratiques piscicoles au Maniema.

« Le constat est que les pisciculteurs du Maniema travaillent de manière artisanale, alors que la pisciculture exige un véritable professionnalisme. Nous avons donc décidé de les outiller afin qu'ils puissent être performants sur les plans technique, administratif et financier », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il estime que le manque de maîtrise des techniques d'élevage constitue l'un des facteurs qui limitent la production locale et contribuent à l'insécurité alimentaire dans la province.

« Certains pisciculteurs disposent de vastes étangs, mais élèvent davantage d'eau que de poissons. Après plusieurs mois de travail, ils se retrouvent parfois avec seulement quelques fretins au moment de vider leurs bassins. Ils pensent avoir produit du poisson, alors que les résultats sont insuffisants », a-t-il déploré.

À l'issue de cette formation, les participants ayant acquis les compétences nécessaires seront appelés à intervenir sur le terrain pour accompagner d'autres pisciculteurs.

Des formations pratiques sont également prévues dans les localités de Kalima et Kayuyu, où les acteurs du secteur attendent déjà un accompagnement, a annoncé Ali Lutimba Omari.