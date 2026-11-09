Togo: Opérateurs togolais à la Foire de Lagos

8 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Une trentaine d'opérateurs togolais participent à la 40e Foire internationale de Lagos (LITF), qui se tient jusqu'au 15 novembre.

La délégation est coordonnée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo). Elle réunit des entreprises de la transformation agricole, des cosmétiques, de l'industrie manufacturière, de la fabrication de machines de transformation et de l'artisanat.

La Foire rassemble plus de 1 000 exposants locaux et internationaux. Agroalimentaire, technologie, industrie et mode y sont à l'honneur.

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