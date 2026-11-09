Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Lompoul - Le président Diomaye Faye présente ses condoléances aux familles des victimes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé sa compassion à la suite du chavirement d'une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona, département de Kébémer. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et assuré que les moyens de l'État sont mobilisés pour retrouver les personnes portées disparues.

« Je m'incline devant la mémoire des victimes et présente mes condoléances attristées à leurs familles et aux populations de Kébémer », a écrit le chef de l'État. Il a également adressé une pensée aux rescapés ainsi qu'aux personnes dans l'attente de nouvelles de leurs proches.

Le président de la République a, par ailleurs, assuré que toutes les autorités et les ressources nécessaires sont mobilisées pour mener les opérations de recherche, porter assistance aux survivants et accompagner les familles éprouvées par ce drame.

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Revenant sur la question des départs par voie maritime, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé la détermination de l'État à lutter contre les réseaux qui organisent ces traversées irrégulières. Il a également insisté sur la nécessité de créer des perspectives pour la jeunesse afin de réduire les départs à la recherche de meilleures conditions de vie à l'étranger.