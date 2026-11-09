Afrique: JOJ Dakar 2026-Basket 3x3 - Le Sénégal ne s'arrête plus, garçons et filles à un pas de la finale

Ce dimanche 8 novembre, le basket 3x3 sénégalais a connu une journée parfaite aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Garçons comme filles ont remporté leur quart de finale et se hissent en demi-finales, avec l'espoir de décrocher une médaille devant leur public.

Côté masculin, les Sénégalais se sont imposés 20 à 11 face à la Mongolie. Invaincus depuis le début du tournoi, ils avaient déjà dominé l'Algérie (16-13) puis la Lituanie (21-12) lors de la phase de poules. Frédéric Clovice Mané a porté l'équipe avec 11 points, soit plus de la moitié du total sénégalais. Ibrahima Ndiaye a ajouté 6 points et Papa Mamadou Cissé 3. Les Lionceaux défieront l'Allemagne lundi pour une place en finale.

Les Lioncelles ont tenu bon face au Chili

Chez les filles, la rencontre a été bien plus serrée. Le Sénégal a pris le dessus sur le Chili sur le score de 13 à 11, au terme d'un match disputé jusqu'au bout. Les joueuses avaient auparavant battu la France (18-12) et la Pologne (20-19, de justesse). Bintou Bangoura et Fatou Diop ont chacune inscrit 4 points, devant Nene Sira Diallo (3) et Fatou Ndiaye (2). En demi-finale, lundi, elles affronteront la Chine. Une victoire leur garantirait au minimum une médaille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rendez-vous lundi

Avec trois succès en trois matchs pour chaque équipe, le Sénégal aborde les demi-finales en confiance. Les deux sélections joueront lundi, face à l'Allemagne pour les garçons et à la Chine pour les filles.