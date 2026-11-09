Afrique: JOJ Dakar 2026 - Ndèye Khady Anna Diatta offre au Sénégal sa troisième médaille d'or

8 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal poursuit sa moisson de médailles d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Ndèye Khady Anna Diatta vient de décrocher le troisième titre olympique du pays hôte, à l'issue de son parcours victorieux en lutte de plage, dans la catégorie des moins de 45 kg.

La jeune Sénégalaise confirme ainsi les espoirs placés en elle. Âgée de 17 ans, elle réalise un parcours remarquable avec un carton plein dans sa compétition, enchaînant les victoires face à ses adversaires.

Porte-drapeau de la délégation sénégalaise lors de ces Jeux, Ndèye Khady Anna Diatta apporte une nouvelle consécration au Sénégal, après les titres remportés par Élisabeth Diatta chez les moins de 55 kg et Maguette Diop dans la catégorie des moins de 80 kg.

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