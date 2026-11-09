Sénégal: Football - La tempête Jackson déferle sur la Premier League

Arrivé cet été avec la lourde responsabilité d'incarner le renouveau de l'attaque des Villans, Nicolas Jackson réalise un début de saison 2026/2027 tout simplement époustouflant. L'international sénégalais a franchi un cap majeur dans la régularité et l'efficacité, au point de s'imposer aujourd'hui parmi les avants-centres les plus redoutés de Premier League. Sa prestation XXL livrée cet après-midi sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United vient sceller un début d'exercice de très haute volée.

Dans un choc complètement fou conclu sur le score de quatre buts partout (4-4), l'attaquant de 25 ans a régalé. Dès la 4e minute de jeu, Jackson a refroidi le peuple mancunien en doublant la mise pour les Villans d'un plat du pied plein de sang-froid, avant d'enfiler le costume de passeur pour offrir une passe décisive lumineuse pour Leon Goretzka. Omniprésent sur le front de l'attaque durant 86 minutes, il a martyrisé la défense des Red Devils par ses courses tranchantes et sa présence physique.

Sur le plan comptable, son bilan global donne le tournis. Toutes compétitions confondues, l'attaquant sénégalais affiche déjà neuf buts et une passe décisive au compteur. En Premier League, il totalise six réalisations et une passe décisive en quatorze apparitions, se plaçant nettement au-dessus des temps de passage des meilleurs nº9 du championnat.

Homme des grands rendez-vous

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Son réalisme s'exporte tout aussi bien sur la scène européenne, où il compte trois buts en quatre rencontres de Ligue des Champions, marqués notamment par un doublé spectaculaire inscrit face à Fenerbahçe. Au-delà des simples chiffres, c'est son sang-froid dans les grands rendez-vous qui impressionne.

Capable d'abattre un travail défensif considérable, l'ancien joueur de Chelsea brille surtout par sa faculté à impacter les matchs à très haute tension, à l'image de son doublé retentissant qui a terrassé Manchester City de son ancien coach à Chelsea, Enzo Maresca sur le score de 2-1 à la fin du mois d'octobre. Cette dynamique est particulièrement encourageante pour le Sénégal. À l'approche des prochaines échéances internationales, un Nicolas Jackson aussi performant représente un atout majeur pour les Lions de Patrick Vieira.