Tunisie: Planter 100 000 arbres en 18 mois à Zaghouan - Les scouts tunisiens passent à l'action

Un projet national visant à planter 100 000 arbres sur plus de 100 hectares, répartis entre plusieurs régions du pays, a été lancé dimanche 8 novembre à Sminja, dans le gouvernorat de Zaghouan. Baptisée « Nous plantons l'avenir », cette initiative est portée par les Scouts tunisiens, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La cérémonie de lancement s'est déroulée sous la supervision du ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, en présence du gouverneur de Zaghouan, Karim Berenji, et de responsables régionaux. Le programme prévoit la plantation de 100 000 arbres sur une période de 18 mois, avec une attention particulière accordée aux zones touchées par les incendies.

Une première opération de plantation de 500 arbres a été organisée dans le cadre du lancement du projet. Celui-ci prévoit également la plantation de 50 000 arbres sur une superficie de 50 hectares au niveau du site d'Oued El Kébir, dans la délégation d'El Fahs. Les 50 000 autres arbres seront répartis entre les différents gouvernorats, en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque région.

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Le projet ambitionne de renforcer le couvert végétal, de restaurer les espaces forestiers dégradés et de créer de nouveaux espaces verts. Il entend également contribuer à la lutte contre l'érosion des sols et à la préservation de la biodiversité.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts engagés pour la restauration du patrimoine forestier national. Selon les données présentées dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les incendies de forêt pour la période 2011-2035, près de 75 000 hectares ont été ravagés par les feux, entraînant des pertes économiques estimées à 146,7 millions de dinars.

Le programme prévoit notamment le reboisement de 30 000 hectares avec des espèces locales adaptées aux conditions climatiques, dont le chêne-liège et le pin d'Alep. Il comprend également la modernisation des dispositifs de surveillance et le renforcement des moyens logistiques et des outils numériques consacrés à la prévention des incendies.

En marge de cette visite, le ministre s'est également rendu auprès de la société communautaire Sirasti, située à Oum El Abouab, dans la délégation d'El Fahs. Cette structure est spécialisée dans la valorisation des produits forestiers, notamment la collecte et la transformation des ressources naturelles de la région.