Tunisie: Tennis/Challenger de Monastir - Echargui, Dougaz et Ouakaa en lice dès lundi

Le tableau principal du tournoi Challenger de tennis de Monastir débutera lundi avec la participation de trois joueurs tunisiens, Aziz Ouakaa, Aziz Dougaz et Moez Echargui.

Au premier tour, Aziz Dougaz (380e mondial) sera opposé à l'Espagnol Bernardo Meza (1100e), tandis que Moez Echargui (349e) croisera le fer avec le Croate Duje Ajdukovic (381e). Aziz Ouakaa (515e) devra, pour sa part, attendre la fin des qualifications pour connaître son adversaire.

Disputé sur surface dure et doté de 50 points au classement ATP, le tournoi de Monastir représente une occasion pour les joueurs tunisiens de grappiller des points et d'améliorer leur classement mondial.

Moez Echargui, qui avait représenté la Tunisie aux Jeux olympiques de Paris-2024, reste sur une saison 2025 particulièrement réussie, marquée par plusieurs titres, notamment aux Challengers de Saint-Tropez (France), d'Hersonissos (Grèce) et de Porto (Portugal), ainsi qu'au tournoi international Future de Monastir. Ces performances lui avaient permis de réaliser la meilleure progression de sa carrière, en atteignant la 134e place mondiale entre le 29 décembre 2025 et le 26 janvier 2026.

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A noter que l'Italien Lorenzo Giustino (231e mondial), tenant du titre, sera la tête de série N.8 de cette édition, tandis que le Français Moïse Kouamé (132e) sera désigné tête de série N.1.

La compétition est dotée d'une enveloppe globale de 63.000 dollars.