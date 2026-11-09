Tunisie: Ligue 1/Mise à jour de la 7e Journée (14h30)/ESM-ESZ - En quête de rachat

Les Miniers de Métlaoui, comme les "Sang et Or" de Zarzis, restent sur une défaite. Les uns comme les autres aspirent à la victoire, histoire de se racheter auprès de leurs supporters.

Le rideau tombera cet après-midi sur la 7e journée du championnat avec le déroulement du dernier match en retard opposant l’Étoile Sportive de Métlaoui à l'Espérance Sportive de Zarzis. Deux clubs qui, après sept journées de championnat, n'affichent pas une bonne mine, prenant place en bas du tableau. Les Zarzissiens sont classés 12es, alors que les Miniers de Métlaoui occupent la 14e place.

Ceci dit, la confrontation qui opposera cet après-midi l'ESM à l'ESZ est un duel direct. L'ESM, en position de relégable, n'a que trois points au compteur au même titre que l'OB qui se classe tout juste derrière. Elle accueillera l'ESZ qui la devance de trois points.

Avant qu'il ne soit trop tard...

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On n'est, certes, qu'à la moitié de la première phase de la saison, la course pour le maintien est déjà lancée. Les Métlaouis et les Zarzissiens savent qu'ils doivent se ressaisir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard.

Les deux protagonistes s'affrontent cet après-midi alors qu'ils restent sur une défaite. Lors de la précédente journée, l'ESM a concédé une lourde défaite à La Marsa sur le score sans appel (0-3). Quant à l'ESZ, elle a perdu au Bardo. Une courte défaite, certes, mais elle est intervenue après un autre échec, celui de l'élimination au 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF face au Real Bamako.

Après la fin de l'aventure africaine, Hamda Laâbidi et les Zarzissiens se concentrent désormais sur la compétition nationale, à commencer par le championnat où ils doivent éviter de perdre d'autres points afin de s'éloigner de la zone dangereuse. Aziz Ghrissi et les Miniers de Métlaoui, quant à eux, sont déjà englués dans la zone rouge. Pour la quitter, il faut savoir gagner déjà le match d'aujourd'hui disputé à domicile.