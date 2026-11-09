Tunisie: Siliana - Kaïs Saïed se rend à Jebel Bargou pour la Fête de l'arbre

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu ce dimanche dans le gouvernorat de Siliana, à l'occasion de la Fête nationale de l'arbre, célébrée cette année sous le slogan « Un arbre aujourd'hui, une forêt demain ».

À cette occasion, le chef de l'État a visité la région d'Aïn Ennechm, relevant de la délégation de Bargou, où il a supervisé la plantation de plusieurs arbres.

Kaïs Saïed a également pris connaissance des préoccupations sociales et des besoins en matière de développement exprimés par plusieurs habitants de la région. Les échanges ont notamment porté sur les dégâts causés par les récents incendies de forêt au Jebel Bargou, ainsi que sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable.

Le Président de la République a, par ailleurs, rappelé la portée historique du Jebel Bargou, théâtre de combats menés par la résistance nationale contre la colonisation française, du 8 au 13 novembre 1954. Ces affrontements sont connus sous le nom de « bataille du dernier quart d'heure ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, d'importants incendies ont ravagé la région à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2026, détruisant plus de 2 000 hectares de couvert forestier, notamment des pinèdes d'Alep et des oliveraies. Aucun décès n'a été enregistré, selon les données du Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana.