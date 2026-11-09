Tunisie: TGM/18 nouvelles rames attendues en 2028 pour moderniser la ligne Tunis - La Marsa

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) sera dotée de 18 nouvelles rames électriques, dont les premières sont attendues au début de l'année 2028, dans le cadre du programme de modernisation engagé par la Société des transports de Tunis (Transtu).

Le contrat d'acquisition a été signé le 10 juillet 2026 entre la Transtu et le constructeur chinois CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd. D'un montant estimé à 75 millions d'euros, le marché est financé à parts égales par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Longues de 40 mètres, les nouvelles rames pourront accueillir jusqu'à 400 voyageurs, dont 90 places assises. Elles seront entièrement climatisées et équipées de systèmes de vidéosurveillance et d'information en temps réel, ainsi que d'aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite.

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, ces trains devraient permettre d'améliorer la fréquence des dessertes, avec un passage toutes les six minutes aux heures de pointe et toutes les douze minutes en dehors de ces périodes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet prévoit également la maintenance des nouvelles rames pendant cinq ans, ainsi que la fourniture de pièces de rechange et d'équipements spécialisés.

Cette acquisition constitue une étape majeure du programme de modernisation du TGM, qui comprend notamment la rénovation des voies ferrées, des gares, des sous-stations électriques, des passages à niveau et des systèmes de signalisation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.