Tunisie: TGM/18 nouvelles rames attendues en 2028 pour moderniser la ligne Tunis - La Marsa

La ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) sera dotée de 18 nouvelles rames électriques, dont les premières sont attendues au début de l'année 2028, dans le cadre du programme de modernisation engagé par la Société des transports de Tunis (Transtu).

Le contrat d'acquisition a été signé le 10 juillet 2026 entre la Transtu et le constructeur chinois CRRC Nanjing Puzhen Co. Ltd. D'un montant estimé à 75 millions d'euros, le marché est financé à parts égales par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Longues de 40 mètres, les nouvelles rames pourront accueillir jusqu'à 400 voyageurs, dont 90 places assises. Elles seront entièrement climatisées et équipées de systèmes de vidéosurveillance et d'information en temps réel, ainsi que d'aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite.

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, ces trains devraient permettre d'améliorer la fréquence des dessertes, avec un passage toutes les six minutes aux heures de pointe et toutes les douze minutes en dehors de ces périodes.

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Le projet prévoit également la maintenance des nouvelles rames pendant cinq ans, ainsi que la fourniture de pièces de rechange et d'équipements spécialisés.

Cette acquisition constitue une étape majeure du programme de modernisation du TGM, qui comprend notamment la rénovation des voies ferrées, des gares, des sous-stations électriques, des passages à niveau et des systèmes de signalisation.