Tunisie: Protection des enfants - Un guide en arabe contre l'exploitation et les abus sexuels

La première version en arabe du guide de référence sur la terminologie relative à la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels sera officiellement présentée lundi 9 novembre 2026, dans le cadre de la 45e édition du Salon international du livre de Sharjah, aux Émirats arabes unis.

Publié pour la première fois en 2016, ce guide a été traduit en neuf langues, sans toutefois inclure l'arabe. Sa traduction et son adaptation au contexte régional ont été financées par la Fondation humanitaire Khalid bin Sultan Al Qasimi, en partenariat avec l'organisation internationale ECPAT. Il sera ainsi accessible pour la première fois dans le monde arabe.

Selon les organisateurs, cette version s'appuie sur la deuxième édition du guide, élaborée avec la contribution de 19 organisations internationales et locales. Elle vise à établir une terminologie arabe unifiée, tenant compte des spécificités culturelles et juridiques de la région.

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Ce référentiel s'adresse notamment aux spécialistes de la protection de l'enfance, aux journalistes et aux décideurs politiques. Il entend promouvoir l'utilisation de termes précis qui préservent la dignité des enfants et contribuent à renforcer leur protection. Le lancement sera accompagné d'une table ronde intitulée « La terminologie arabe dans la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels : de l'unification du langage à la coordination des efforts ».

Des experts en protection de l'enfance, des journalistes, des éditeurs et des éducateurs y examineront notamment l'influence du langage dans le traitement de ces questions. Les échanges porteront également sur les risques liés à l'utilisation de termes susceptibles de minimiser la gravité des faits ou de faire porter indirectement la responsabilité sur les victimes. Les participants aborderont enfin le rôle d'une terminologie précise dans l'amélioration du traitement médiatique de ces affaires et la coordination des interventions des différentes parties concernées. Une version numérique gratuite du guide sera mise à la disposition du public afin d'en faciliter l'accès aux professionnels dans les différents pays arabes.