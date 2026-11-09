Egypte - Plus de 60 blessés dans une collision de trains

Plusieurs passagers ont été blessés lorsque deux trains sont entrés en collision dimanche dans le gouvernorat égyptien de Gizeh, provoquant le déraillement de certains wagons, a indiqué l'Autorité nationale des chemins de fer égyptiens.

La collision s'est produite lorsqu'un train circulant sur la ligne Gizeh-Fayoum a percuté l'arrière d'un autre train sur la ligne Le Caire-Assouan, a précisé l'Autorité dans un communiqué, notant que les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Des équipes d'urgence et des grues ont été dépêchées pour dégager les lieux et déplacer les wagons restants afin de rétablir les services dans les deux sens le plus rapidement possible, a indiqué l'Autorité. Le journal national égyptien Akhbar El Yom a rapporté que 60 personnes ont été blessées dans l'accident, selon un bilan préliminaire.