Algérie: Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale à son 4e jour

8 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, à son 4e jour, dimanche:

- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, depuis Skikda : "la gestion des affaires locales implique l'adoption par l'élu d'une approche participative tout en accordant la priorité à l'intérêt général".

- Le président du Majlis Echoura du Mouvement El Binaa El-Watani, Nasr Eddine Salem Cherif depuis Batna: "l'amélioration des services et des prestations offerts aux citoyens passe d'abord par l'identification de leurs préoccupations et ce, pour une meilleure prise en charge de leurs doléances".

- Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, depuis Skikda: "il est nécessaire pour les Assemblées élues de s'adapter aux mutations sociales et de recourir aux nouvelles technologies pour permettre aux citoyens de faire part de leurs préoccupations et leurs propositions".

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- Le membre du Bureau national du Front El Moustakbal, El Hadj Belghouth, depuis Djelfa: "les Assemblées locales ont un rôle actif à jouer dans les projets de développement, en identifiant les priorités selon les besoins de chaque région et ce, en améliorant le climat d'investissement et en coordonnant l'action entre les différents acteurs pour concrétiser les projets répondant aux attentes des citoyens".

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