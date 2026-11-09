Algérie: Le président de la République ordonne d'élaborer un nouveau plan d'organisation de l'agriculture au niveau local

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, consacrée à l'examen d'un exposé sur l'état et les perspectives du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, d'élaborer un nouveau plan d'organisation de l'agriculture au niveau local, en vue d'assurer une plus grande transparence et un recensement moderne et plus précis, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Suite à la présentation, par le Premier ministre, de l'ordre du jour et des activités du Gouvernement au cours des dernières semaines, et à l'issue d'un exposé approfondi présenté par le ministre de l'Agriculture, le président de la République, après en avoir salué la teneur, a ordonné "l'élaboration d'un nouveau plan d'organisation de l'agriculture au niveau local, en vue d'assurer une plus grande transparence et un recensement moderne et plus précis", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République a également enjoint de "créer immédiatement un service dédié aux statistiques pour l'ensemble des activités et métiers liés au secteur de l'agriculture, dans le but de mettre fin à toutes les formes de retard dans l'approvisionnement du marché national en produits, notamment de large consommation".

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Il a en outre ordonné "la création d'un office dédié aux légumes secs, les céréales continuant à relever de la compétence de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)".

Le président de la République a, par ailleurs, enjoint aux membres du Gouvernement d'"intégrer les statistiques de leurs services ministériels dans les systèmes de la plateforme numérique nationale du Haut-commissariat à la numérisation".