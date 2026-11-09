Algérie: Mobilis lance le challenge 'MU Champions' avec des récompenses financières et des smartphones chaque semaine

8 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — L'opérateur Mobilis a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d'un nouveau challenge national baptisé "MU Champions", destiné à récompenser ses clients qui consomment et cumulent le plus d'unités Mobilis (Mobilis Unit), dans le cadre de ses offres "Revolution".

Ce challenge s'adresse à deux catégories de clients : les six (6) meilleurs consommateurs d'unités "MU" et les six (6) meilleurs collecteurs de ces unités.

Douze (12) gagnants seront annoncés chaque jeudi, à raison de six (6) lauréats pour chaque catégorie. Les six meilleurs consommateurs bénéficieront de récompenses financières hebdomadaires pouvant atteindre 100 millions de centimes, tandis que les six meilleurs collecteurs remporteront, chaque semaine, des smartphones d'une valeur pouvant atteindre 35 millions de centimes, selon leur classement et le nombre d'unités consommées ou cumulées.

Les unités sont calculées selon un barème fixant cinq (05) unités pour une (01) minute de communication, dix (10) unités pour un (01) message, et 50 unités pour un (01) gigabit d'Internet.

Les noms des lauréats seront publiés sur les pages officielles de Mobilis, selon la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.