Algérie: Mobilis lance le challenge 'MU Champions' avec des récompenses financières et des smartphones chaque semaine

Alger — L'opérateur Mobilis a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d'un nouveau challenge national baptisé "MU Champions", destiné à récompenser ses clients qui consomment et cumulent le plus d'unités Mobilis (Mobilis Unit), dans le cadre de ses offres "Revolution".

Ce challenge s'adresse à deux catégories de clients : les six (6) meilleurs consommateurs d'unités "MU" et les six (6) meilleurs collecteurs de ces unités.

Douze (12) gagnants seront annoncés chaque jeudi, à raison de six (6) lauréats pour chaque catégorie. Les six meilleurs consommateurs bénéficieront de récompenses financières hebdomadaires pouvant atteindre 100 millions de centimes, tandis que les six meilleurs collecteurs remporteront, chaque semaine, des smartphones d'une valeur pouvant atteindre 35 millions de centimes, selon leur classement et le nombre d'unités consommées ou cumulées.

Les unités sont calculées selon un barème fixant cinq (05) unités pour une (01) minute de communication, dix (10) unités pour un (01) message, et 50 unités pour un (01) gigabit d'Internet.

Les noms des lauréats seront publiés sur les pages officielles de Mobilis, selon la même source.