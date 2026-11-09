Algérie: Le président de la République ordonne l'interdiction de la rétention des productions agricoles et de l'utilisation du maïs comme fourrage vert

8 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, consacrée à l'examen d'un exposé sur l'état et les perspectives du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, la nécessité de lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles par les agriculteurs et l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

A l'issue d'un exposé approfondi présenté par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le président de la République, après en avoir salué la teneur, a donné une série d'instructions et d'orientations, notamment "la nécessité de lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles par les agriculteurs, l'Etat ayant largement ouvert la voie à l'achat des cultures stratégiques aux meilleurs prix".

Le président de la République a également ordonné "l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail en Algérie, cette pratique n'ayant eu aucun effet positif sur la production de viande ni sur la couverture des besoins du marché national, mais ayant, au contraire, entraîné une forte pénurie de maïs grain".

Il a aussi ordonné "l'interdiction de laisser les terres en friche ou sans exploitation, en se fondant sur des postulats erronés, qui ne correspondent en rien aux réalités de l'agriculture moderne".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même contexte, le président de la République a insisté sur la nécessité de "lutter contre toutes les formes de fraude dans le secteur agricole, de la production à la distribution et à l'approvisionnement".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.