Algérie: Le président de la République ordonne l'interdiction de la rétention des productions agricoles et de l'utilisation du maïs comme fourrage vert

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, consacrée à l'examen d'un exposé sur l'état et les perspectives du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, la nécessité de lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles par les agriculteurs et l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

A l'issue d'un exposé approfondi présenté par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le président de la République, après en avoir salué la teneur, a donné une série d'instructions et d'orientations, notamment "la nécessité de lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles par les agriculteurs, l'Etat ayant largement ouvert la voie à l'achat des cultures stratégiques aux meilleurs prix".

Le président de la République a également ordonné "l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail en Algérie, cette pratique n'ayant eu aucun effet positif sur la production de viande ni sur la couverture des besoins du marché national, mais ayant, au contraire, entraîné une forte pénurie de maïs grain".

Il a aussi ordonné "l'interdiction de laisser les terres en friche ou sans exploitation, en se fondant sur des postulats erronés, qui ne correspondent en rien aux réalités de l'agriculture moderne".

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Dans le même contexte, le président de la République a insisté sur la nécessité de "lutter contre toutes les formes de fraude dans le secteur agricole, de la production à la distribution et à l'approvisionnement".