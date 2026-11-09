Algérie: Le citoyen comme centre des préoccupations, sujet phare des discours de campagne

Alger — Le citoyen comme centre des préoccupations des élus a dominé les discours prononcés dimanche par les intervenants politiques au quatrième jour de la campagne pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévue le 28 novembre courant.

A Skikda, le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani a indiqué que sa formation politique entendait garantir une représentativité locale "efficace et proche des citoyens".

Lors d'activités de proximité organisées dans plusieurs communes de la wilaya, M. Osmani a expliqué que son parti accordait "une grande importance" au respect des lois et de la réglementation, ainsi qu'au travail de proximité, à travers un dialogue direct avec les citoyens.

Le membre du bureau national du Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti qui animait un rassemblement populaire à Djelfa, a expliqué que le programme de son parti était basé sur la valorisation des potentialités locales en vue de mettre en oeuvre des projets de développement.

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M. Belghaouti, qui intervenait en qualité de représentant du président du parti, Fateh Boutbig, a précisé que le Front El-Moustakbal appliquait une approche spécifique faisant du développement local une priorité absolue.

Au cours d'un meeting animé à Batna, le président du conseil national du mouvement El Binaa El Watani, Nasreddine Salem Cherif a insisté sur l'importance de la prise en charge des préoccupations des citoyens, invitant les candidats du parti, s'ils venaient à être élus, à être à l'écoute des administrés.

Mandaté par le président du parti, Abdelkader Bengrina, l'intervenant a affirmé que l'amélioration des services assurés aux citoyens nécessitait un travail de proximité, l'identification des préoccupations et leur prise en charge en charge.

A Skikda, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden, a signalé que la gestion des affaires locales impliquait l'adoption d'une approche participative tout en priorisant l'intérêt général.

Il a également noté l'importance de la coordination entre les élus et les différents acteurs de la société civile afin de renforcer le développement local, notant que le succès d'un P/APC, par exemple, dépendait de sa capacité à écouter les différentes opinions des citoyens.