Tunisie: Sharjah lance une encyclopédie arabe de 143 volumes mobilisant plus de 1 500 spécialistes

Une encyclopédie arabe consacrée aux sciences, aux lettres, aux arts et aux personnalités a été officiellement présentée à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Ce vaste projet scientifique et culturel réunit plus de 1 500 spécialistes issus de différentes disciplines et de plusieurs pays.

Élaborée sous l'égide de l'Académie de la langue arabe de Sharjah, cette encyclopédie ambitionne de retracer l'histoire des sciences, des lettres et des arts, de présenter leurs différentes écoles et d'en expliquer les terminologies, en s'appuyant sur des ouvrages de référence. Elle entend mettre à la disposition du public des contenus en langue arabe accessible, notamment aux étudiants et aux chercheurs.

Les 143 premiers volumes ainsi que le site officiel du projet ont été présentés par le souverain de Sharjah, Cheikh Sultan Bin Muhammad Al Qasimi, à l'occasion de l'ouverture de la 45e édition du Salon international du livre de Sharjah, le 4 novembre. La publication complète, en versions imprimée et numérique, est prévue pour 2027.

Selon les responsables du projet, sa réalisation mobilise notamment 1 140 chercheurs et 157 commissions chargées de collecter, de vérifier et d'élaborer les contenus scientifiques.

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L'encyclopédie s'articule autour de quatre grands axes : les sciences, les lettres, les arts et les personnalités. Le volet consacré aux sciences couvre 44 disciplines réparties en cinq domaines : les sciences linguistiques, les arts littéraires, les sciences religieuses, les sciences humaines et les sciences appliquées.

Création du Prix Haroun Al-Rachid

Lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international du livre de Sharjah, organisé du 4 au 15 novembre sous le slogan « De ceux qui font les histoires », le souverain de l'émirat a également annoncé la création du Prix Haroun Al-Rachid des sciences, des lettres, des arts et des personnalités.

Cette distinction internationale sera décernée chaque année à quatre personnalités ayant contribué à la recherche, à la production intellectuelle et à la diffusion des connaissances en langue arabe.

La cérémonie a également été marquée par la distinction du chercheur, universitaire et critique marocain Saïd Yaktine, désigné « Personnalité culturelle de l'année » de cette 45e édition, en reconnaissance de son parcours scientifique et de ses contributions à la littérature et à la culture arabes.

De son côté, la maison d'édition catalane Karwán a remporté le Prix de la traduction « Turjuman » de Sharjah 2026 pour sa traduction en catalan d'une sélection de récits des Mille et Une Nuits. Dotée de 1,4 million de dirhams émiratis, cette distinction récompense la meilleure traduction d'un ouvrage original en arabe vers une langue étrangère.