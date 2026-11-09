Tunisie: Football - Danho signe un doublé face à Monaco

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Danho retrouve le chemin des filets de la plus belle des manières. Opposé aujourd'hui aux moins de 23 ans de l'AS Monaco, l'attaquant de l'espérance sportive de Tunis s'est particulièrement illustré en inscrivant un doublé, signant ainsi une prestation offensive remarquée.

En difficulté ces derniers temps dans le secteur de la finition, le joueur a retrouvé son efficacité devant le but et apporté une réponse concrète sur le terrain. Deux réalisations qui témoignent d'un regain de confiance et pourraient marquer un tournant dans sa dynamique personnelle. En effet ,son doublé constitue un signal encourageant pour la suite, alors que Danho cherche à retrouver durablement son meilleur niveau. Une performance à retenir, qui pourrait peser dans la suite de sa saison.

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