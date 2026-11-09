Tunisie: Hiver et grippe - Les recommandations d'une spécialiste aux personnes âgées

À l'approche de l'hiver, la spécialiste en gériatrie, Dr Afef Hammami, a appelé, dimanche 8 novembre 2026, les personnes âgées à se faire vacciner contre la grippe saisonnière et à adopter des mesures préventives pour réduire les risques d'infections respiratoires.

Le vieillissement du système immunitaire réduit progressivement la capacité des personnes âgées à réagir efficacement aux infections. Cette diminution de la réponse immunitaire commence généralement à partir de 60 ans, avec des variations selon les personnes. Elle est notamment plus marquée chez les personnes atteintes de maladies chroniques ou ayant recours aux antibiotiques sans prescription médicale.

Les gestes préventifs recommandés

La spécialiste a souligné que la baisse des températures n'entraîne pas systématiquement des infections respiratoires. Elle recommande toutefois d'adopter un mode de vie sain, notamment en aérant régulièrement les pièces, en évitant le contact des personnes âgées avec les enfants malades, en arrêtant le tabac et en buvant suffisamment d'eau.

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Elle préconise également la pratique régulière d'une activité physique adaptée et l'adoption d'une alimentation équilibrée, notamment de type méditerranéen, afin de renforcer les défenses immunitaires.

Des symptômes parfois atypiques chez les seniors

La spécialiste a appelé les personnes âgées à se rendre rapidement aux urgences dès l'apparition de signes évocateurs d'une infection respiratoire.

Contrairement aux enfants, les seniors ne présentent pas nécessairement de fièvre. Les symptômes peuvent se manifester par une altération de l'état de conscience, une faiblesse inhabituelle, une fatigue intense, une baisse du taux d'oxygène dans le sang ou encore des douleurs thoraciques.

Elle a également évoqué une étude médicale tunisienne publiée en 2026 dans une revue scientifique spécialisée. Menée auprès de 2 038 patients ayant consulté les services d'urgence de 11 hôpitaux publics et 85 cliniques privées, elle révèle que 31,6 % des patients étaient âgés de plus de 65 ans. Seuls 4,9 % des participants étaient vaccinés contre la grippe saisonnière.