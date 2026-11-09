Tunisie: Nabeul - Plantation d'arbres aux abords de plusieurs stations de bus à Nabeul et Zaghouan

Une campagne de plantation de jacarandas a été menée, dimanche, dans plusieurs stations de bus dans les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan, à l'initiative de la Société Régionale de Transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN), en partenariat avec plusieurs municipalités et la section régionale des Scouts tunisiens, à l'occasion de la célébration de la Fête nationale de l'Arbre.

Placée sous le slogan « Pour un environnement sain et des déplacements sûrs », cette initiative vise à contribuer à l'embellissement des stations de bus, à promouvoir une culture environnementale et à sensibiliser à la nécessité de préserver les infrastructures et les équipements du transport public.

Cette campagne ambitionne de renforcer la prise de conscience quant à l'importance de la protection de l'environnement, tout en améliorant le cadre des espaces dédiés au transport public.

Il a également souligné que cette action s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir un environnement sain et durable, tout en encourageant les usagers à adopter des comportements responsables à l'égard des moyens de transport collectif.

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Il a ajouté que la célébration de la Fête de l'arbre a été l'occasion de soutenir l'initiative du ministère du Transport visant à préserver le service public de transport et à lutter contre les actes de vandalisme ciblant les bus, notamment les jets de pierres. Ces actes portent préjudice au parc de transport public, perturbent la régularité des dessertes et affectent la qualité des services et le confort des passagers, a-t-il dit.

Yahia Chboub a précisé que ces deux campagnes ne se limitent pas à célébrer la Fête nationale de l'arbre par la plantation d'arbres, mais visent également à ancrer une culture du respect de l'environnement et de la préservation du service public de transport.

A cet égard, il a indiqué que les actes de vandalisme contre les bus ont occasionné, à l'échelle nationale, des pertes dépassant les 4 millions de dinars au titre de la période 2025-2026. Plus de 400 bus ont été pris pour cible et plus de 200 receveurs et conducteurs ont été victimes d'agressions.

Dans le gouvernorat de Nabeul, les dégâts occasionnés par ces actes de vandalisme ont engendré des pertes de plus de 60 mille dinars en 2025, à la suite de dégradations ayant touché 89 bus. En 2026, et jusqu'au mois de novembre, les pertes ont atteint 50 mille dinars, après que 53 bus ont été la cible d'actes de vandalisme, a-t-il ajouté.

A cette occasion, plusieurs jacarandas ont été plantés à la station de bus « Raoudha », près du jardin d'enfants de Bir Challouf, à Nabeul, à proximité de la Cité El Wafa et à la station de bus située sur la route de Mrezga. D'autres arbres ont également été plantés près des stations de bus de Beni Khiar, Maâmoura et Somâa.

A rappeler que le parc de la Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul compte 311 bus, dont 279 en exploitation. Parmi ces derniers, 151 sont affectés au transport scolaire et universitaire dans les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan.

La SRTGN a bénéficié, au cours de cette année, de l'acquisition de 27 bus articulés, représentant la part de Nabeul dans le marché global du ministère du Transport, ainsi que de plusieurs bus qui lui ont été attribués sous forme de don par le ministère.

La société prévoit de renforcer son parc par l'acquisition de dix nouveaux bus sur le marché national, dont la livraison devrait débuter en mars 2027. Selon le directeur de l'exploitation de la société, Najeh Jelassi, l'entreprise devrait également bénéficier de 85 bus dans le cadre du nouveau marché global du ministère du Transport.

Parallèlement à l'arrivée de ces nouveaux véhicules, la société a récemment renforcé ses ressources humaines par le recrutement de 41 conducteurs. Elle prépare également un nouveau programme de recrutement pour 2026, qui devrait contribuer à améliorer la qualité des services fournis.