Tunisie: Ben Arous - Reboisement de 110 hectares de forêts durant la saison 2026-2027

Le gouvernorat de Ben Arous prévoit de reboiser environ 110 hectares de superficies forestières au cours de la saison 2026-2027, dans le cadre de son programme annuel de plantation forestière et pastorale et de restauration du couvert végétal.

Selon les déclarations de Dhafer Ben Othman, chef du service des forêts au Commissariat régional au développement agricole de Ben Arous, les services forestiers ont élaboré un programme portant sur le reboisement de 60 hectares, dont 20 hectares consacrés à la restauration du couvert végétal existant et 40 hectares à la création de nouvelles superficies forestières. À cela s'ajoute un programme de reboisement pastoral couvrant 50 hectares.

Les opérations de reboisement forestier concerneront notamment les espèces de genévrier, de caroubier, de pin et d'eucalyptus. Ces plantations seront réparties sur plusieurs zones montagneuses du gouvernorat, notamment les monts Boukornine, El M'Guissem, Boustita et Ennachima.

Le programme de reboisement pastoral prévoit, quant à lui, la plantation d'arbustes d'acacia cyanophylla sur les monts Zaouaouine et Chlaykia.

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Par ailleurs, dans le cadre d'une convention de partenariat avec la Direction générale des ponts et chaussées, le service des forêts a fourni 1 000 plants à la Direction régionale de l'Équipement. Ces plants, composés d'espèces ornementales et d'arbres d'alignement, seront utilisés pour aménager les abords des routes principales et secondaires du gouvernorat.

Les différentes municipalités de la région bénéficieront également de 200 arbres chacune pour réaliser leurs propres programmes de plantation dans les quartiers. Ce quota pourra être revu à la hausse en fonction des besoins. D'autres plants seront aussi distribués aux organisations nationales et aux associations partenaires actives dans le domaine environnemental.

Dans le cadre de cette initiative, le programme régional de reboisement a été lancé au niveau de la décharge fermée située en face du stade Hamadi-Agrebi de Radès. Le site a fait l'objet de travaux d'aménagement et les premières opérations de plantation ont été engagées afin de lui redonner sa vocation d'espace forestier, en harmonie avec son environnement naturel au sein de la forêt de Radès.

Des manifestations similaires ont également été organisées dans les différentes délégations et municipalités du gouvernorat, à l'occasion de la Fête nationale de l'arbre, célébrée cette année sous le slogan « Un arbre aujourd'hui, une forêt demain ».

Le couvert forestier du gouvernorat de Ben Arous s'étend sur environ 22 563 hectares, soit 33,18 % de sa superficie totale, estimée à près de 68 000 hectares.

Composées notamment de genévriers, de pins d'Alep, d'eucalyptus et d'acacias, ces forêts jouent un rôle essentiel dans la protection des terres agricoles contre l'érosion, la préservation des réserves hydriques des ouvrages hydrauliques et la sauvegarde du patrimoine naturel de la région.