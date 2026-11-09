Tunisie: Dépôt anarchique de gravats - Les citoyens appelés à signaler les contrevenants

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis a appelé les citoyens à signaler les camions et autres moyens de transport impliqués dans le dépôt sauvage de déchets et de gravats, afin de permettre l'identification des contrevenants et l'engagement des procédures légales à leur encontre.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la municipalité déplore la persistance de ces pratiques malgré les interventions répétées de ses services et la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires pour nettoyer les différents quartiers de la capitale.

Elle souligne que les points noirs et les amas de déchets et de débris de construction réapparaissent rapidement après les opérations de nettoyage, en raison de la poursuite des dépôts anarchiques. Des comportements qui portent atteinte à l'environnement, dégradent le paysage urbain et alourdissent les efforts des services municipaux.

Face à cette situation, la municipalité rappelle que la propreté de la ville constitue une responsabilité collective qui ne relève pas uniquement des services municipaux, mais nécessite également l'engagement et la coopération de l'ensemble des citoyens.

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Elle invite ainsi les habitants à faire preuve de civisme et à contribuer activement à la lutte contre ces pratiques, en transmettant toute information disponible sur les véhicules impliqués dans les dépôts illégaux, afin de faciliter l'identification des auteurs et l'application des sanctions prévues par la loi.

Par ailleurs, la municipalité affirme poursuivre régulièrement ses opérations de nettoyage et d'élimination des déchets et gravats accumulés dans les différents secteurs municipaux. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'un programme mensuel visant à réduire les sources de pollution, à améliorer le cadre de vie des habitants et à préserver la propreté de l'environnement urbain.

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