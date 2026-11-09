Ile Maurice: Agressée en août, une septuagénaire dit avoir de nouveau été menacée de mort

Le cauchemar est loin d'être terminé pour cette habitante de La Clémence, à Rivière-du-Rempart. À 70 ans, cette femme, qui avait été séquestrée, frappée et dépouillée de ses biens lors d'une violente agression en août dernier, vit toujours dans la peur. Dimanche 1eᣴ novembre, l'un de ses agresseurs présumés, qui serait un toxicomane, se serait de nouveau présenté à sa porte pour lui réclamer des bijoux. Lorsqu'elle lui a expliqué qu'elle ne possédait plus rien, il aurait menacé de la tuer en lui jetant de l'acide.

Ces menaces ravivent le souvenir de la première agression, survenue à la fin du mois d'août. Des individus s'étaient introduits à son domicile avant de la séquestrer et de la dépouiller de ses bijoux et de son argent. Selon son témoignage, ils l'auraient frappée à coups de marteau, puis emmenée contre son gré à bord d'un véhicule jusqu'à une maison inconnue, où elle aurait été maintenue sous la menace. Le préjudice avait été estimé à environ Rs 450 000.

La victime raconte aussi avoir entendu ses ravisseurs évoquer la possibilité de la jeter à la mer ou de l'abandonner dans une forêt pour effacer toute trace de leur forfait. Des paroles qui continuent de la hanter.

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Plus que les pertes financières, ce sont les séquelles psychologiques qui pèsent aujourd'hui. La septuagénaire confie : «Quand j'y pense, mes jambes tremblent. Je n'arrive pas à dormir.» Elle affirme avoir alerté la police après ces nouvelles menaces. Chaque bruit devant son domicile ravive désormais ses craintes, et elle redoute que les menaces proférées à son encontre soient mises à exécution.