Afrique: Lutte de plage - Ndeye Khady Anna Diatta offre au Sénégal sa troisième médaille d'or des JOJ

Saly — La lutteuse Ndeye Khady Anna Diatta a remporté la médaille d'or des 45 kg dames du tournoi de lutte de plage des Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) au Saly Beach.

La sénégalaise Ndeye Khady Anna Diatta a remporté la troisième médaille d'or en lutte du Sénégal .

Victorieuse de la Colombienne Rubio Torres Valery Edith (3-0 ) en demi-finale, Ndeye Khady Anna Diatta a battu (3-1) la mexicaine Rios Silva et remporter la troisième médaille du Sénégal en lutte.

Samedi, Maguette Diop et Elisabeth Diatta ont remporté deux médailles d'or en lutte de plage pour le Sénégal.