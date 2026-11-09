Afrique: Lutte de plage - Ndeye Khady Anna Diatta offre au Sénégal sa troisième médaille d'or des JOJ

8 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — La lutteuse Ndeye Khady Anna Diatta a remporté la médaille d'or des 45 kg dames du tournoi de lutte de plage des Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) au Saly Beach.

La sénégalaise Ndeye Khady Anna Diatta a remporté la troisième médaille d'or en lutte du Sénégal .

Victorieuse de la Colombienne Rubio Torres Valery Edith (3-0 ) en demi-finale, Ndeye Khady Anna Diatta a battu (3-1) la mexicaine Rios Silva et remporter la troisième médaille du Sénégal en lutte.

Samedi, Maguette Diop et Elisabeth Diatta ont remporté deux médailles d'or en lutte de plage pour le Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.