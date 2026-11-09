Sénégal: Naufrage au large de Lompoul - Tous les moyens de l'Etat mobilisés pour retrouver les disparus, assure le président Faye

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que tous les moyens de l'Etat avaient été mobilisés pour retrouver les personnes disparues dans le naufrage meurtrier d'une pirogue de migrants survenu samedi au large de Lompoul, une localité du département de Kébémer, dans la région de Louga (nord).

"Toutes les autorités et tous les moyens de l'État sont mobilisés pour retrouver les disparus, prendre en charge les survivants et accompagner les familles", a notamment réagi le chef de l'Etat dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Au moins, 34 personnes ont perdu la vie et un nombre indéterminé d'individus portés disparus dans cet accident en mer. Une seule personne a été retrouvée en vie.

Disant avoir appris avec une profonde douleur le chavirement de cette pirogue, le président Faye déclare s'incliner devant la mémoire des victimes et présente mes condoléances attristées à leurs familles et aux populations de Kébémer.

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"Ma pensée va aussi aux rescapés et à ceux qui attendent des nouvelles d'un proche", a-t-il souligné, répétant qu'aucun départ ne devrait avoir la mer pour seul horizon.

"Nous poursuivrons sans relâche la lutte contre ceux qui organisent ces traversées et le travail qui donne à notre jeunesse des raisons d'espérer ici", a dit Bassirou Diomaye Faye.