Afrique: Lutte de plage - Abdoulaye Diouf décroche le bronze chez les moins de 90 kg

8 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Le lutteur Abdoulaye Diouf a remporté dimanche la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 90 kg hommes du tournoi de lutte de plage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Saly Beach.

Battu en demi-finale par le futur vainqueur de cette série, un azerbaidjanais, Abdoulaye Diouf s'est racheté en dominant(4-1) le brésilien De Sousa Bezerra Allan Smith.

De son côté, la sénégalaise Ndeye Khady Anna Diatta a remporté la troisième médaille d'or du Sénégal en lutte dans la catégorie des 45 kg.

Victorieuse de la Colombienne Rubio Torres Valery Edith (3-0 ) en demi-finale, Ndeye Khady Anna Diatta a battu (3-1) la Mexicaine Rios Silva en finale pour s'offrir le titre olympique.

Samedi, Maguette Diop et Elisabeth Diatta avaient remporté deux médailles d'or en lutte de plage pour le Sénégal.

À l'issue du tournoi de lutte des JOJ, le Sénégal termine avec une belle moisson de trois médailles d'or et une médaille bronze.

Au classement général provisoire de cette compétition, le Sénégal compte désormais trois médailles en or et deux en bronze.

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