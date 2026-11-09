Afrique: JOJ Dakar 2026 - Magatte Gaye Ndiaye disqualifiée en demi-finale du 400 m

Dakar — La Sénégalaise Magatte Gaye Ndiaye a été disqualifiée lors de la demi-finale du 400 m, disputée dimanche au stade Iba-Mar Diop de Dakar.

La course a été remportée par la Vénézuélienne Osmany Pacheco, en 53 secondes 1. La Nigériane Praise Ugoh a terminé deuxième, avec un chrono de 54 secondes 38.

La Slovaque Neli Kramarsek (55"31) et la Thaïlandaise Phichayapha (57"24) ont respectivement pris les troisième et quatrième places.

Les quatre athlètes se sont qualifiées pour la finale, prévue lundi à partir de 16h50.