Afrique: Supercoupe du continent - L'USM Alger sacrée pour la deuxième fois de son histoire

Dakar — L'USM Alger, de l'entraîneur sénégalais Lamine N'Diaye, a remporté, dimanche à Pretoria, la Supercoupe de la Confédération africaine de football (CAF) aux dépens de l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns sur le score de 3 buts à 1.

La Supercoupe de la CAF oppose le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF (Mamelodi Sundowns) au vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (USM Alger).

Les Algérois ont rapidement pris les devants grâce à Draoui, auteur de l'ouverture du score dès la 4e mn de jeu. Les Sud-Africains ont réussi à revenir à la marque à la 25e mn sur un penalty transformé par Rayners.

L'USMA a toutefois repris l'avantage avant la pause grâce par Radouani, auteur d'un but inscrit à la 37e mn.

Au retour des vestiaires, Khaldi a définitivement scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but algérois à la 55e mn.

Cette victoire permet à l'USM Alger de décrocher la deuxième Supercoupe d'Afrique de son histoire, après 2023.

Al Ahly SC de l'Egypte est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec huit victoires.