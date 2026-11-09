Sénégal: Saint-Louis - Une rue du quartier Nord baptisée au nom de l'imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé

8 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une rue du quartier Nord de Saint-Louis a été baptisée au nom de l'imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé Madior, a constaté l'APS, dimanche.

"Voir notre nom donné à une rue de Saint-Louis est un honneur dont nous mesurons le poids. Ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité : celle de rester digne de la confiance de cette ville", a dit à cette occasion l'imam, remerciant le conseil municipal pour cette décision de l'immortaliser.

Saint-Louis est une cité de mémoire et de civilisation où l'islam s'est enraciné très tôt et a nourri des siècles d'enseignement, de piété et de droiture, a rappelé le guide religieux.

"Elle a abrité des érudits, des maîtres du Coran et des familles religieuses qui ont transmis le savoir de génération en génération", indique-t-il, saluant le choix porté sur sa personne.

Ses mosquées et sa cathédrale se dressent à quelques pas les unes des autres, et témoignent d'une ville où les croyants vivent côte à côte dans le respect et la fraternité, a encore souligné l'imam Cissé.

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