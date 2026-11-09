Sénégal: Bignona - Une nouvelle Case des Tout-petits inaugurée à Médiégue

Médiégue — La directrice de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits, Tabaski Bâ, a procédé, dimanche à l'inauguration de la Case des Tout-petits de Médiégue, un village de la commune de Sindian, dans le département de Bignona.

"Cette cérémonie constitue bien plus que l'ouverture d'une infrastructure. Elle symbolise l'engagement constant de l'État du Sénégal en faveur de la petite enfance, étape décisive dans la construction du capital humain et fondement du développement durable et inclusif", a dit la DG, lors de l'inauguration de cette infrastructure qui va accueillir 120 enfants âgés de zéro à cinq ans.

L'érection de cette infrastructure scolaire dédiée aux enfants âgés de 0 à cinq ans témoigne de la volonté des autorités de "garantir à chaque enfant, où qu'il vive, un accès équitable à des services de développement intégré de qualité", a souligné la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits.

Il vient aussi, a expliqué Tabaski Ba, renforcer les actions de l'État du Sénégal dans la dynamique de facilitation de l'accès aux services sociaux de base à travers la territorialisation des politiques publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Grâce à cette CTP, les enfants vont disposer d'un cadre sécurisé, stimulant et adapté à leur épanouissement. Ils y recevront les soins, l'encadrement, l'éducation préscolaire et l'accompagnement nécessaire au développement harmonieux de leurs capacités cognitives, psychomotrices, affectives et sociales", fait-elle valoir.

Elle a annoncé que d'autres infrastructures de ce genre seront inaugurées dans cette zone du Fogny dans les prochains mois, notamment à Suel, Bagana et Balingore.

La directrice de l'ANPCTP estime qu'en offrant aux jeunes enfants de Médiégue les meilleures conditions d'apprentissage et de socialisation dès leur plus jeune âge, les autorités préparent une génération de "citoyens responsables, épanouis et capables de contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays".

Cette Case des tout-petits a une capacité d'accueil de 120 enfants, donc 90 enfants âgés de 0 à 5 ans et 30 autres âgés de 0 à 3 ans.