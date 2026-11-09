Afrique: Saint-Louis - Rokia Traoré clôture en beauté la sixième édition du festival 'Au Tour des Cordes'

Saint-Louis — La chanteuse, auteure-compositrice et guitariste malienne, Rokia Traoré, dont le style musical fusionne la tradition mandingue avec le jazz, le blues, le folk et le rock, a livré, samedi soir, une belle prestation sur la scène de l'Institut français, clôturant ainsi la sixième édition du festival "Au Tour des Cordes".

Voix singulière entre traditions mandingues et sonorités contemporaines, l'artiste fait dialoguer les cultures avec audace et sensibilité. Libre, engagée et fervente défenseuse des droits des femmes, elle développe un univers musical unique.

Élégamment vêtue d'un grand boubou rouge et armée de sa guitare, Rokia Traoré a émerveillé le public de l'Institut français venu en masse assister à cette soirée de clôture.

Par son jeu et son énergie, elle a séduit les spectateurs, dont certains n'ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse.

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Sur scène, elle a fait découvrir son projet "Fifty-Fifty", qui revisite la musique mandingue avec une touche de modernité.

La chanteuse, qui célèbre ses 30 ans de carrière, a gratifié l'assistance d'une performance à la hauteur de son statut de grande voix du Mali.

La sixième édition du festival s'est déroulée à Saint-Louis du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2026.

Le guitariste portugais Pedro Jóia, né à Liège et formé à Lisbonne, a été le premier à monter sur scène, offrant une prestation saluée de chaleureux applaudissements d'un public connaisseur.

L'auteur-compositeur sénégalais et virtuose de la kora, Ablaye Cissoko, est le promoteur de cet événement culturel à dimension internationale.

Ce grand rendez-vous de transmission et de création est porté par "Gnon Dema", une association créée par le koriste sénégalais qui se consacre à la préservation des musiques traditionnelles et à la promotion d'événements culturels.

Les dates de la septième édition du festival "Au Tour des Cordes" ont été annoncées avant la fin du spectacle : il se tiendra du 29 au 31 octobre 2027 à Saint-Louis.