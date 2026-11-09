L'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais (ANADEC) a organisé du 2 au 4 novembre 2026, l'Atelier national de validation des référentiels standards de formation, d'accompagnement et d'incubation des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Les travaux avaient pour but de doter le pays d'outils communs pour former, accompagner et faire grandir ses entrepreneurs.

Placé sous le patronage du Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Me Justin Kalumba Mwana Ngongo, l'atelier s'est tenu à la Maison de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation, à Limete. La validation officielle et la clôture ont eu lieu le 4 novembre au Rotana Kin Plaza. La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants du Secrétariat général du ministère de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, du ministère de la Jeunesse et des partenaires techniques, aux côtés de nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Dans son discours d'ouverture, le Directeur général de l'ANADEC, le Professeur Godefroy Kizaba Amkampese a replacé l'atelier dans le cadre des orientations politiques en faveur de l'entrepreneuriat. « Ces orientations politiques traduisent une conviction fondamentale : le développement économique de notre pays ne peut se construire sans des entrepreneurs capables de transformer des opportunités en activités viables et de créer des emplois », a-t-il déclaré.

Il a ensuite présenté les cinq référentiels standards soumis à la validation des participants :

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le référentiel standard de formation des entrepreneurs ;

le référentiel standard d'accompagnement des entrepreneurs ;

le référentiel standard d'incubation et d'accélération ;

le référentiel standard des prestataires de services de développement des entreprises (P-SDE) ;

le référentiel standard relatif à la phase de maturité des entreprises.

Couvrant l'ensemble du parcours de l'entrepreneur, de la formation jusqu'à la maturité de l'entreprise, ces référentiels visent à harmoniser les pratiques des structures d'appui, à relever la qualité des services offerts aux entrepreneurs et à structurer durablement l'écosystème entrepreneurial congolais.

Prenant la parole à son tour, M. Hervé Conan, Directeur de l'Agence française de développement (AFD) en RDC, a salué l'exposé du Directeur général, qui a selon lui présenté « de manière précise le contexte de cet atelier » et donné « des orientations très claires sur le rôle que veut jouer l'ANADEC » au sein de l'écosystème d'appui à l'entrepreneuriat.

Se réjouissant de prendre part à cette étape importante pour l'entrepreneuriat congolais, il a fixé un cap ambitieux : « Notre objectif aujourd'hui, c'est de tout faire pour qu'il y ait des millions de millionnaires au Congo. »

Mme Claire Neuschwander, représentante de Red Mangrove a exprimé sa satisfaction de participer à cet atelier national qu'elle considère comme une étape importante dans la promotion et le développement de l'entrepreneuriat congolais.

La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille, qui a marqué le lancement officiel des travaux. Les participants poursuivent l'examen des cinq référentiels en vue de leur validation officielle le 4 novembre.