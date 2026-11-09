Congo-Kinshasa: Cap 2027-2031 - L'OGEFREM réussit sa retraite stratégique et s'engage dans une nouvelle ère de performance logistique !

Cinq jours de réflexions approfondies, d'échanges constructifs et de cohésion renforcée. Réunis du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2026 au Chapiteau du Pullman Hôtel de Kinshasa, les cadres, Directeurs et Responsables de l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) ont officiellement clôturé la retraite de « Team Building » et l'atelier de planification stratégique pour la période 2027-2031.

Présidée par le Directeur Général Olivier Tshibola Mukuma, aux côtés du Président du Conseil d'Administration Amisi Makutano et du représentant de la tutelle, la cérémonie de clôture a permis de jeter les bases d'une refonte organisationnelle et opérationnelle majeure de cet établissement public stratégique. Placées sous le thème de l'exigence, de la responsabilité et de la cohésion, ces assises ont permis d'aboutir à l'amendement et à la validation en première lecture du Plan Stratégique de Développement 2027-2031, tout en formulant six recommandations fondatrices pour l'avenir de l'Office.

Prenant la parole au nom de l'ensemble des participants répartis en six groupes de travail, le représentant du personnel a tenu à rendre un hommage appuyé aux autorités de l'Office et à la tutelle pour l'organisation de ce double événement inédit dans l'histoire de l'entreprise : « L'ensemble du personnel de l'OGEFREM félicite vivement les autorités qui ont pris cette belle initiative et ceux qui l'ont validée. Cinq jours durant, nous étions ici en deux sessions couplées, le team building et la planification stratégique horizon 2027-2031.

C'est ici donc l'occasion de vous rendre un vibrant hommage mais également à toute l'équipe de la facilitation ainsi qu'au comité organisateur. En 46 ans de vie de l'OGEFREM, l'OGEFREM n'avait jamais auparavant connu cette belle initiative. Nous sommes fiers de vous, tutelle, conseil, direction générale », a-t-il affirmé.

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"Sans équipe unie, nulle transformation durable"

Dans son allocution de clôture, le Directeur Général de l'OGEFREM, Olivier Tshibola Mukuma, a recadré les enjeux de cette démarche visionnaire, tout en réaffirmant sa reconnaissance envers la hiérarchie nationale : « Je voudrais ici exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de notre tutelle, en la personne du Vice-Premier Ministre, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui à tous les temps et hier même nous a félicités pour cette initiative et nous a encouragés. À l'ouverture de ces travaux, le 2 novembre 2026, notre thème a fixé : l'exigence, engagement, responsabilité et cohésion pour une gouvernance participative, performante axée sur les résultats, au service de la croissance et du développement durable de l'office ».

Revenant sur les impératifs de réussite collective, le Chef de l'exécutif de l'OGEFREM a rappelé avec conviction : « En ces jours de clôture, notre conviction demeure intacte. Sans équipe unie, nulle transformation durable. Sans vision partagée, nulle action cohérente et sans résultat mesurable, nul progrès réel. Nos attentes, moi ainsi que mon adjoint, étaient claires : des échanges sincères, des décisions utiles, des livrables exploitables et des engagements durables. Ces cinq journées y ont pleinement répondu. Elles ont resserré les liens entre les sièges, les entités et les représentations extérieures et fait émerger une vision partagée de l'avenir de notre office ».

Évoquant le travail minutieux accompli au sein des sous-commissions, le DG a mis en avant l'appropriation collective des objectifs : « D'une part, l'engagement collectif de travailler en cohésion, en collaboration et en harmonie. D'autre part, l'amendement puis la validation en première lecture du plan stratégique de développement 2027-2031. Répartis en six groupes de travail, les cadres de l'OGEFREM ici présents, dont j'ai loué l'engagement manifesté, ont consolidé les diagnostics, les objectifs, axes stratégiques et les actions prioritaires qui s'imposent. Chaque direction, chaque entité décentralisée et chaque représentation en est désormais coauteur et actrice de sa mise en oeuvre ».

Les 6 recommandations phares pour bâtir l'OGEFREM de demain

Pour concrétiser la feuille de route 2027-2031, le Directeur Général a dévoilé les six axes stratégiques retenus par l'assemblée que sont : ancrer la gestion axée sur le résultat ; accélérer la transformation digitale ; renforcer la qualité de service ; sécuriser et mobiliser les ressources ; institutionnaliser la redevabilité ; et enfin, investir dans le capital humain et valoriser les compétences internes.

Pour conclure son discours, le DG Olivier Tshibola Mukuma a lancé un appel solennel à la mobilisation générale de tous les agents de l'Office, à travers une formule martelée comme un mot d'ordre.

« Chers directeurs et sous-directeurs, agents et cadres de l'office, je vous invite, vous qui avez participé à ces assises, à relayer auprès de tout le personnel cet appel. Faisons de cette clôture le commencement d'une mobilisation durable. A chaque objectif, un résultat. A chaque résultat, un responsable. A chaque responsable, des moyens. A chaque engagement, une obligation de rendre compte », a-t-il martelé.

L'alignement avec la vision du Gouvernement central

Prenant la parole à son tour, le représentant du Secrétaire Général aux Transports a réaffirmé le soutien du Gouvernement à cette dynamique de modernisation et d'assainissement de la gestion du fret.

« J'ai suivi avec la plus grande attention le déroulement de ces cinq journées et je salue la qualité de l'organisation, la discipline des participants et le sérieux des travaux qui ont été menés. L'articulation de ces deux activités aussi stratégiques et complémentaires, une retraite consacrée à la cohésion des équipes et un atelier voué à la définition du cap de l'office pour les cinq prochaines années, traduit une conviction qui fonde l'action publique. Une institution ne progresse durablement que lorsque ses équipes sont unies, mobilisées autour d'une vision partagée et que son action s'inscrit dans un cadre stratégique clair, réaliste, mesurable, orienté vers les résultats concrets », a-t-il déclaré.

Grâce à cette feuille de route quinquennale validée et à une vision managériale renouvelée, l'OGEFREM se positionne désormais comme un pivot modernisé de la chaîne logistique et du commerce extérieur de la République démocratique du Congo.