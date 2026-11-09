Congo-Kinshasa: Mfumu Ntwal alerte sur le risque d'une impasse politique autour du dialogue national

interview

Tandis que la République Démocratique du Congo demeure confrontée à une crise politique et sécuritaire persistante, les perspectives d'un dialogue national inclusif continuent de susciter des interrogations. Après les difficultés rencontrées par les initiatives portées notamment par les confessions religieuses et les différentes démarches diplomatiques, une nouvelle dynamique semble se dessiner autour de certains acteurs de l'opposition. Cependant, sa capacité à rapprocher Joseph Kabila, aux commandes du Front de la Refondation de la Nation, et le Président Félix Tshisekedi reste incertaine.

Dans un entretien exclusift entretien, Mfumu Ntwal Moka Ngol Mpati, souverain traditionnel des Bayanzi, ancien diplomate et acteur du processus de concertation intercongolais, livre une analyse critique de cette nouvelle tentative de médiation. S'il ne ferme pas la porte à une issue politique négociée, il redoute néanmoins un nouvel échec susceptible d'accentuer les antagonismes entre les principaux protagonistes. Pour lui, l'enjeu dépasse désormais la multiplication des initiatives de rapprochement : il réside avant tout dans la volonté réelle des acteurs politiques de privilégier le compromis, de définir des garanties réciproques et de préserver la stabilité nationale. ÀnAdéfaut, prévient-il, le dialogue pourrait progressivement céder le terrain à une logique de confrontation, dont les conséquences dépasseraient largement les intérêts des différentes forces politiques pour affecter durablement le peuple congolais.

Majesté, pensez-vous que l'opposition politique congolaise puisse réussir à rapprocher Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, là où les confessions religieuses et certaines médiations internationales n'ont pas obtenu les résultats espérés ?

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Je voudrais sincèrement pouvoir répondre par l'affirmative. Mais l'analyse politique ne doit pas se confondre avec l'expression de nos souhaits. Nous avons assisté à une première dynamique portée par les confessions religieuses, notamment la CENCO et l'ECC. Malgré leur autorité morale et leurs efforts, elles n'ont pas réussi à réunir les conditions d'un véritable dialogue national inclusif. Ensuite, plusieurs initiatives diplomatiques, soutenues par des pays amis, ont tenté de favoriser une désescalade et une convergence des positions. Là encore, les résultats politiques demeurent insuffisants.

Aujourd'hui, certains acteurs de l'opposition pensent pouvoir réussir là où ces deux dynamiques ont rencontré leurs limites. Je crains malheureusement que nous soyons devant les prémices d'un troisième échec. Car le problème fondamental n'est pas de savoir qui propose la médiation, mais si les principaux protagonistes ont réellement la volonté politique de parvenir à un compromis.

Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste concernant cette troisième initiative ?

Parce qu'il existe une différence fondamentale entre une initiative politiquement souhaitable et une initiative politiquement réalisable. Pour rapprocher Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il faut davantage que des déclarations de bonnes intentions. Il faut des garanties, une confiance minimale, une compréhension des intérêts stratégiques de chaque partie et, surtout, une volonté réciproque de sortir de la logique de confrontation.

Or, les positions semblent aujourd'hui profondément antagonistes. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ne représentent pas simplement deux personnalités politiques en désaccord. Ils incarnent désormais deux pôles de pouvoir dont les divergences touchent à la légitimité, à la sécurité, à l'avenir institutionnel du pays et à la conception même de l'État.

Dans ces conditions, je ne vois pas comment une opposition elle-même traversée par des divergences stratégiques pourrait, sans garanties nouvelles, obtenir ce que d'autres médiateurs n'ont pas obtenu.

Faut-il alors considérer que le dialogue national inclusif est définitivement enterré ?

Définitivement ? Je me garderais de l'affirmer. En politique, rien n'est jamais totalement irréversible. Mais je constate que le dialogue national inclusif se dirige progressivement vers sa tombe. C'est une perspective extrêmement préoccupante. Pendant longtemps, nous avons considéré le dialogue comme une voie permettant aux Congolais de résoudre leurs contradictions sans recourir à l'affrontement. Aujourd'hui, nous risquons d'assister à l'effacement de cette logique au profit d'une autre, beaucoup plus dangereuse celle du « que le meilleur gagne ».

Et lorsque cette formule s'impose dans un environnement aussi fragile que celui de la RDC, il ne faut pas nécessairement y voir une compétition démocratique normale. Elle peut signifier que chaque camp décide désormais de compter sur ses propres forces, ses alliances, ses moyens de pression et ses capacités de résistance pour imposer sa solution. C'est précisément ce scénario que le dialogue devait permettre d'éviter.

N'est-ce pas une manière de dire que la confrontation devient inévitable ?

Je ne dis pas qu'elle est inévitable. Je dis que sa probabilité augmente à mesure que les possibilités de compromis se réduisent. Il faut être particulièrement attentif à cette distinction. Une crise politique devient dangereuse lorsque les protagonistes commencent à considérer que le coût du compromis est supérieur à celui de la confrontation. À partir de cet instant, les médiations perdent progressivement leur efficacité.

Chacun se prépare alors à défendre ses positions, non plus autour d'une table de négociation, mais dans un rapport de forces. Et dans notre pays, nous savons malheureusement que les rapports de forces politiques peuvent rapidement avoir des conséquences sécuritaires, économiques et sociales considérables. Ce sont toujours les populations qui en paient le prix le plus élevé.

Certains pourraient vous reprocher de manquer de confiance envers l'opposition congolaise.

Ce serait une mauvaise interprétation de mon propos. Je ne remets pas en cause le droit de l'opposition à prendre des initiatives. Au contraire, toute démarche sincère visant à prévenir une aggravation de la crise mérite d'être considérée.

Mais une médiation ne se juge pas uniquement à la noblesse de ses intentions. Elle se juge à sa capacité d'obtenir des concessions réciproques. Je pose donc une question simple : quelles garanties nouvelles l'opposition est-elle en mesure d'apporter à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi ?

De quels leviers dispose-t-elle pour surmonter leurs divergences ? Et surtout, les deux protagonistes ont-ils donné des signes suffisamment crédibles de leur disponibilité à accepter une médiation de cette nature ? Tant que ces questions demeureront sans réponses convaincantes, je considérerai cette initiative avec beaucoup de réserve.

Que faudrait-il pour éviter ce troisième échec ?

Il faudrait d'abord abandonner l'illusion selon laquelle il suffit de réunir les acteurs politiques pour produire un accord. Un véritable dialogue exige une architecture politique crédible. Il faut identifier les questions non négociables, les concessions envisageables, les garanties de sécurité et les mécanismes de mise en oeuvre des engagements. Il faut également que chaque partie soit convaincue que le dialogue lui offre une perspective plus avantageuse que la confrontation.

Sans cette conviction, nous pourrons multiplier les médiateurs, les conférences, les déclarations et les communiqués. Nous n'obtiendrons pas la paix politique. La RDC n'a pas besoin d'une succession indéfinie d'initiatives de dialogue. Elle a besoin d'une volonté politique authentique de compromis.

Quel message souhaitez-vous finalement adresser aux dirigeants congolais ?

Mon message est simple. L'histoire politique de notre pays devrait nous avoir appris que les victoires obtenues par l'élimination politique de l'adversaire sont rarement des victoires durables. On peut gagner une bataille politique et perdre la stabilité nationale. On peut affaiblir un adversaire et, simultanément, fragiliser les institutions de son propre pays. Je souhaite donc que les principaux protagonistes mesurent pleinement la responsabilité historique qui leur incombe.

Mais je refuse également d'entretenir des illusions. Si les confessions religieuses n'ont pas réussi à faire aboutir leur démarche, si les initiatives de certains pays amis n'ont pas produit le rapprochement espéré et si l'opposition échoue à son tour, nous devrons regarder la réalité en face.

Le dialogue national inclusif aura progressivement cédé la place à une confrontation des volontés politiques. Et dans cette nouvelle configuration, chacun pourrait être tenté de dire : « Que le meilleur gagne ». Mais je voudrais rappeler une vérité fondamentale : dans une confrontation politique qui déstabilise une nation, celui qui gagne n'est pas nécessairement le peuple. C'est cela, ma plus grande préoccupation.

Une troisième tentative sous le signe de l'incertitude

L'analyse du Mfumu Ntwal Moka Ngol Mpati pose une question centrale : la multiplication des initiatives de médiation traduit-elle une véritable progression vers un compromis ou révèle-t-elle, au contraire, l'incapacité persistante des acteurs à surmonter leurs antagonismes ?

Sa position ne consiste pas à rejeter le dialogue, mais à constater l'affaiblissement progressif de ses perspectives politiques.

Dans un pays confronté à des défis sécuritaires majeurs, l'éventualité d'un troisième échec soulèverait une interrogation fondamentale : la classe politique congolaise dispose-t-elle encore de la volonté nécessaire pour privilégier le compromis plutôt que l'épreuve de force ? A défaut d'une inflexion significative, le dialogue national inclusif pourrait perdre sa place centrale dans les stratégies politiques des protagonistes.

Et la République démocratique du Congo entrerait alors dans une phase d'incertitude dont personne ne peut raisonnablement prédire l'issue.