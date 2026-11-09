Tunisie: La FTF appelle les clubs à calmer le jeu et éviter l'escalade

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a appelé l'ensemble des clubs relevant de son autorité à faire preuve de responsabilité et de retenue, dans un contexte marqué par des tensions, des divergences de positions et une multiplication des communiqués et des déclarations de certains clubs.

Dans un communiqué, l'instance fédérale a exhorté les clubs à contribuer à l'apaisement du climat sportif et à éviter toute initiative susceptible d'accentuer les tensions ou d'attiser les différends.

Tout en reconnaissant le droit des clubs à exprimer leurs positions et à défendre leurs intérêts, la FTF a rappelé que les désaccords doivent être traités par l'intermédiaire des instances sportives compétentes et dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle a notamment mis en garde contre l'escalade médiatique et les échanges de communiqués et de déclarations, estimant que ces pratiques ne servent pas les intérêts du football tunisien.

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La Fédération a également appelé l'ensemble des composantes de la famille sportive, notamment les clubs, les dirigeants, les joueurs, les supporters et les médias, à privilégier la solidarité, le dialogue et la concertation, tout en préservant l'image et la crédibilité du sport national.

Soulignant la nécessité de faire prévaloir l'intérêt général et l'unité du mouvement sportif, la FTF a réaffirmé sa neutralité à l'égard de tous les clubs, ainsi que son engagement à appliquer la loi et à garantir l'égalité des chances.

Elle s'est enfin déclarée ouverte au dialogue et à la concertation avec toutes les composantes de la famille sportive, dans un esprit de respect mutuel et de responsabilité.