Tunisie: L'hôpital Habib Thameur inaugure une unité spécialisée dans les cancers de la peau

L'hôpital Habib Thameur a créé une nouvelle unité dédiée aux maladies dermatologiques génétiques et aux tumeurs cutanées, au sein de son service de dermatologie. Dotée d'équipements médicaux de pointe, cette structure est une première dans les établissements de santé publics en Tunisie.

Cette nouvelle unité vise à améliorer la précision des diagnostics, à favoriser le dépistage précoce des tumeurs cutanées et à renforcer la qualité de la prise en charge des patients, selon un communiqué publié dimanche 8 novembre 2026 sur la page officielle de l'établissement.

Dans le cadre de cette initiative, l'hôpital s'est doté d'un appareil de vidéodermoscopie numérique de dernière génération. Cet équipement permet d'examiner avec une grande précision les grains de beauté et les lésions cutanées, de les documenter et d'en assurer le suivi régulier. Il facilite ainsi la détection des changements suspects et le dépistage précoce des cancers de la peau, augmentant les chances d'une intervention thérapeutique en temps opportun.

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La nouvelle structure comprend également une consultation pluridisciplinaire consacrée aux maladies dermatologiques génétiques. Elle permettra d'assurer un suivi médical global des patients et de développer les modalités de prise en charge de ces pathologies.

À travers cette initiative, l'hôpital Habib Thameur entend poursuivre la modernisation de ses équipements médicaux et renforcer ses services spécialisés afin d'améliorer la qualité des soins et de répondre aux attentes des patients.